González Fraga prometió impulsar los hipotecarios desde el Banco Nación

El flamante titular del Banco Nación, Javier González Fraga, negó ayer que su designación en el cargo como reemplazante de Carlos Melconian responda a su pertenencia a la UCR o a la relación que mantiene con algunos funcionarios y, por el contrario, afirmó que se debe a sus ideas económicas y a que el presidente Mauricio Macri hace mucho que lo conoce. Además, aseguró que se integra a un muy buen equipo económico y resaltó que el Banco Nación estuvo "muy bien manejado" por su antecesor, al tiempo que ratificó que apostará por expandir el acceso a los créditos para compra de viviendas: "Quiero un país de propietarios".

"A Marcos Peña lo conocí esta semana prácticamente, y no he tenido tanta relación con los demás funcionarios. Tampoco llego por radical, porque no creo que haya un reparto, no me suena a que sea por eso. Se sabe de lo que pienso y el Presidente me conoce hace mucho y decidió ofrecerme esta oportunidad", afirmó. En declaraciones a radio Mitre, el economista anticipó que durante su gestión buscará impulsar el crédito hipotecario porque "el financiamiento a la vivienda, sobre todo a la vivienda económica, es central para combatir la pobreza".



"Hay un núcleo duro de la pobreza, del 15 o el 20 por ciento, donde no llega el trabajo ni la educación. Los chicos están en la calle, en la droga y no en la escuela. Ahí lo central es fortalecer la familia, y en eso, lo central es la vivienda. En muchos casos de familias disfuncionales, con padres presos o ausentes, o adictos al alcohol, a las drogas, embarazos adolescentes o no deseados, muchas veces tiene que ver con la falta del espacio físico de una vivienda", sostuvo.



De todas formas, González Fraga admitió que el impulso del crédito hipotecario "es mucho más difícil en un contexto inflacionario" y dijo que "por eso hay que acompañar el esfuerzo del Banco Central en bajar la tasa de inflación".



"Esto no es un gasto, es una inversión. Cuando se construye una casa también se construye un activo. Todo el mundo en Estados Unidos accede a la vivienda y quiero crear las condiciones para que esto sea posible. Quiero un país de propietarios y que todo el mundo pueda acceder a su vivienda", añadió.



Con respecto a la marcha de la economía, el ex presidente del Banco Central durante el inicio de la primera presidencia de Carlos Menem advirtió que "la inversión inmediatamente se transforma en consumo. No hay que adorar el consumo de electrodomésticos porque es material importado y estás apoyando la producción de otro país. El canal por el que se genera el estímulo es la inversión, la generación de puestos de trabajo, el pagar salarios que son sustentables en el tiempo. Si solo agarrás un helicóptero y tirás dinero desde el aire, ese aumento de consumo es efímero, insostenible e inflacionario", remarcó.