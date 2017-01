Gesto a petroleras: Trump aprobó dos oleoductos congelados por Obama

El presidente Donald Trump tomó medidas para avanzar en la construcción de los ductos Keystone XL y Dakota Access e inició una etapa con menores restricciones para la industria petrolera en los Estados Unidos.

Con esta decisión, Trump vuelve a mostrar que su administración se ubica, al menos en el incio, en una dirección diametralmente opuesta comparada con la de su antecesor, Barack Obama.

Tras el anuncio del presidente estadounidense, las acciones de TransCanada suben 2,45%, hasta los u$s 64,07 por acción antes del cierre. Por su parte, los papeles de Energy Transfer Equity LP y Energy Transfer Partners LP, los desarrolladores del proyecto Dakota, trepan 3,14% (u$s 18,82) y 4,49% (u$s 39,35), respectivamente.

Un informe publicado por la agencia Bloomberg recuerda que Obama había rechazado la propuesta de Keystone de TransCanada Corp en 2015 y mantuvo bloqueado el Dakota Access desde septiembre pasado.

Los grupos ambientalistas preocupados por el cambio climático y los daños al agua, la tierra y los sitios culturales nativos americanos ahora se enfrentarán a un gobierno menos simpático a sus esfuerzos. Como contraposición, para la industria petrolera se anuncia más libertad para expandir la infraestructura y aliviar los cuellos de botella del transporte.

“Vamos a renegociar algunos de los términos”, confirmó Trump en diálogo con la prensa acreeditada a la Oficina Oval, tras firmar ambas medidas. “Construiremos nuestras propias tuberías”, resaltó.

Asimismo, trascendió que durante una reunión realizada más temprano con ejecutivos del rubro automotriz en la Casa Blanca, Trump adelantó que “vamos a hacer el proceso mucho más simple para las compañías petroleras y todos los demás que quieren hacer negocios en los Estados Unidos”.

Por otro lado, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, remarcó ayer que Dakota Access y Keystone son ejemplos de proyectos que “aumentarían el empleo, el crecimiento económico y aprovecharían más el suministro energético de los Estados Unidos”.