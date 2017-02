Edición Impresa

Fondo más grande del mundo armará un índice con cotizantes argentinas iShares, firma dedicada a la emisión de ETFs que pertenece a la estadounidense BlackRock, ha realizado el registro para la creación de un ETF que invertirá en empresas que ofrecen exposición al mercado bursátil argentino. Si captan el 1% de fondos que van a emergentes, alcanzarán u$s 10.000 millones, y de mínima no bajará de u$s 1000 millones. Es el paso para comprar activos de Argentina en el exterior