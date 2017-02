Flojos balances del sector bancario presionaron a la bolsa porteña

Presionado por el sector bancario, el Merval frenó ayer las subas consecutivas de las últimas ruedas que lo habían llevado a un máximo de 19.657,07 puntos para terminar con una baja de 0,47%.

Los bancos Macro y Patagonia presentaron los balances de sus últimos ejercicios en la Bolsa de Comercio, en ambos casos con ganancias superiores a las de 2015, en tanto que el Hipotecario colocó obligaciones negociables en el mercado de capitales por $ 1.000 millones.

El Macro obtuvo en su ejercicio 2016 ganancias por $ 6.540,83 millones, lo que significó un crecimiento de 30,59% en comparación con las del año anterior.

En el Merval, los inversores se decepcionaron con el resultado. "Como la ganancia estuvo por debajo de lo esperado el mercado la castigó con una baja del 4,60%, quedando como lo peor del panel líder", afirmó Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil.

Por su parte, el Patagonia contabilizó una rentabilidad de $ 3.269 millones en su balance del año pasado, las que resultaron 35,89% a las de 2015.

El banco informó que resolvió en base al resultado del ejercicio 2016 realizar un pago de dividendos en efectivo por $ 1.634,5 millones, y destinar otros $ 980,82 millones a la constitución de una Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades.

Por su parte, el Hipotecario colocó dos clases de ON, en el marco de su programa global de emisión por hasta u$s 1.500 millones.

Por las ON Clase XLI se recibieron 58 ofertas, se suscribieron $ 354.362.000 hasta el 20 de agosto de 2018, con un interés de 2,89 puntos porcentuales por encima de la tasa Badlar.

En tanto, las Clase XLII recibieron 83 ofertas, se suscribieron $ 645.638.000 hasta el 20 febrero de 2020, con un interés de 3,2 puntos más que la Badlar.

Otra colocación fue la que hizo Agrofina, de una ON por $ 331,696.229 hasta el 16 de febrero de 2019, y 4,94 puntos más que la Badlar; y otra por u$s 4.378.944 hasta el 19 de febrero de 2019, y un interés de 7% interanual.

En la bolsa porteña, la rueda de ayer fue floja para el sector bancario. Además de la caída del papel de Macro, los papeles del BBVA Banco Francés cedieron 0,9% y los del Grupo Financiero Galicia cayeron 2,3%.

‘Los bancos se vieron afectados por la noticia de que están ganando menos de los proyectado‘, afirmó Luis Corsiglia, presidente de Corsiglia Sociedad de Bolsa, para explicar la baja de los tres papeles representativos del sector en el Merval.