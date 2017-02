En la City financiera, el apellido Allaria es sinónimo de tradición en la intermediación bursátil. Hoy, Ernesto Allaria es el titular del Agente de Compensación y Liquidación (Alyc) que lleva su nombre y ocupa en simultáneo dos cargos ejecutivos en las instituciones del sistema bursátil: es el presidente del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) y tiene la misma función en la flamante sociedad anónima Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que sucederá al Merval como mercado bursátil en los próximos meses. La nueva sociedad surgió de la escisión del Merval y su posterior asociación con la Bolsa porteña y el Mercado Argentino de Valores. "Buscamos integrar a todos los sectores del mercado en BYMA", afirmó Allaria.



–¿Cuándo estará efectivamente operativo BYMA?

–BYMA salió el 29 de diciembre pasado. Ya tenemos CUIT pero todavía estamos haciendo trámites. Si bien siempre nos vamos a equivocar con la fecha, esperamos lanzarlo en abril. Estamos esperando que la Comisión Nacional de Valores (CNV) nos autorice la oferta pública y entendemos que se va a dar pronto. Seguramente, BYMA tendrá la ofertabilidad antes de empezar con su actividad.



–¿BYMA va a ser la primera Oferta Pública Inicial del año?

–En realidad, es un poco distinto porque ya arranca con 183 acciones, que hoy son de Merval, y por las que cada accionista recibirá 250.000 acciones de BYMA a valor nominal $ 1. Habrá un accionista más, que es la Bolsa, que hoy tiene el 40% del capital pero debe desinvertir la mitad.



–¿Cuándo va a desinvertir la Bolsa?

–La CNV le dio a la Bolsa 90 días a partir del 29 de diciembre para la desinversión en favor de socios y empleados, que podrá ser hasta un 10%, y le otorgó 12 meses desde esa fecha para desinvertir el resto.



–Con el pasaje de un mercado a otro, ¿habrá algún cambio para el inversor?

–Para el inversor no hay ningún trámite pero sí va a notar diferencias en las operaciones, ya que, entre febrero y marzo, va a empezar a funcionar la plataforma de negociación Millennium para todas las operaciones [la misma que usa la Bolsa de Londres]. Se va a notar más rapidez en los sistemas, con tecnología de primera. Le vamos a dar prioridad a la negociación precio-tiempo.



Otro cambio será el gobierno corporativo, que estamos trabajando para BYMA como emisora, y a partir del cual pensamos hacer un segmento de negociación específico, como hizo Bovespa con el Novo Mercado.

–¿Cuáles son los mercados del interior que están en BYMA?

–Primero, se fusionaron los Mercados de Mendoza y Rosario y formaron el Mercado Argentino de Valores (MAV), del cual BYMA es dueño del 20% de las acciones. Con el Mercado de Córdoba teníamos un convenio y sus accionistas ahora tienen que aceptar una oferta que se les hizo para integrarse a BYMA.

También tenemos un convenio firmado con Rofex de interconexión [que implica la compatibilidad de sistemas] y de intercambio de operaciones [que habilita a los miembros de un mercado a operar en otro]. Hace unos días estuvimos reunidos con el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) y vamos a hacer un convenio de interconexión con ellos.



–Se dice que hay un fondo que está comprando acciones del Merval para Bovespa...

–Es muy raro que un fondo compre para alguien. Si fuera verdad que está comprando un fondo, las acciones son de él. Obviamente, para que las acciones sean suyas, nos tendremos que enterar todos.

Regionalmente, si nos vienen a buscar, más vale que vamos a considerarlo. El Presidente de Bovespa, Edemir Pinto, dijo que iba a comprar participaciones de las Bolsas de Chile, Colombia, México, Perú y Argentina. Con lo cual, en algún momento es probable que se de.



–¿No les da miedo que un mercado extranjero tenga injerencia en esta plaza?

–Nadie puede tener más del 20%, por norma de CNV. Obviamente, se trata de un porcentaje importante. Si viene una Bolsa desarrollada como Bovespa, con su dimensión y su experiencia, será bienvenida porque nos va a ayudar un montón a crecer.

–BYMA es dueña de Caja de Valores, que ya redujo sus aranceles dos veces, debido al mayor volumen de títulos en custodia. ¿Se vienen más recortes?

–Con la baja de hace un par de semanas se pasó de 0,35% a 0,10%: es una enormidad. Hablamos con la CNV para hacerlo de forma profesional. Hicimos un estudio acerca de lo que cobran las centrales depositarias de Latinoamérica y lo escalamos. Con la última baja, no solo estamos dentro de la curva regional, sino que estamos abajo. Nos pusimos a tono.

–La CNV tiene la idea de empezar a autosustentarse a través del cobro de aranceles, ¿eso no va en contra de la reducción de comisiones que les pidieron?

–Nosotros calculamos que va a ser un porcentaje chiquitísimo de las colocaciones primarias o incluso de los Fondos Comunes de Inversión o de la operatoria. Creo que será muy chico: si cobra un poco de todos lados, va a hacer plata. No sea cosa que solo nosotros bajemos las comisiones [risas].



–¿Cuál será la principal fuente de ingresos del Merval de BYMA?

–La principal fuente de ingresos de BYMA va a ser la actividad de Caja de Valores. Con el tiempo, lo más probable es que la Caja sea la liquidadora no solo del Merval sino también de otros mercados, ya que, como es la central depositaria donde están todos los títulos, sería mucho más cómodo y abarataría costos. Es lo que se llama integración vertical.

A los ingresos de BYMA se va a agregar el market data, es decir, la información que se produce dentro del mercado.



–¿La Ley va a entrar en las sesiones extraordinarias?

–No sabemos. Es potestad del Presidente mandarla a las extraordinarias. Todos suponemos que la van a mandar por el tema del blanqueo, en especial, por la operatoria de los fondos cerrados.



–¿Les preocupa que la Ley habilite el ingreso de la Banca Extranjera?

–En el proyecto de Ley, solo se nombra la figura del asesor global de inversión, así que no sabemos. La verdad es que eso depende de la reglamentación de CNV.

–La reforma a la Ley busca permitir la creación ETF, es decir, fondos que repliquen el comportamiento de índices o activos específicos. ¿Les parece que puede dinamizar el mercado?

–Estamos en contacto con la Cámara de Fondos Comunes de Inversión y vamos a hablar con ellos sobre cualquier instrumento que pueda ayudarlos o afectarlos. La industria de Fondos tiene mucho para crecer y BYMA apuesta por ella.