En su mejor enero desde 2012, hasta dónde puede llegar el Merval

El arranque del Merval en el 2017 está siendo uno de los más veloces en los últimos años ya que acumula en las primeras tres semanas del año una suba del 14%, ganancias que no se veían desde 2012 cuando el índice mostró un avance del 15%. De todos modos, la trepada actual es más significativa que la vista en 2012 ya que en aquel momento el índice valía apenas 2482 puntos y generó un rebote hasta los 2867 puntos en las primeras semanas del año, mientras que en la actualidad el avance nominal es mucho mayor, con subas de 2500 puntos, pasando de 16920 puntos hasta los actuales de 19420 puntos.

El balance del fin de año para 2012 fue una ganancia del 15% en los doce meses y el mercado recién se estaba preparando para el inicio del ciclo alcista en pesos que lo ha colocado en los valores actuales. Hay varios motivos por los cuales se pueden interpretar el avance actual y desde el mercado los analistas se mantienen con optimismo aunque alertando ante la posibilidad de una toma de ganancias.



Diego Martínez Burzaco, Economista Jefe de de Inversor Global sostiene que el Merval está con una tendencia alcista muy firme, que se entiende dentro de un proceso de valoración de emergentes, principalmente Brasil, más la expectativa de un crecimiento económico estimado para 2017.



"Creo que el primer escollo a superar es el de los 19.500 y que lo haga con un volumen respetable. También será un desafío la llegada de los balances correspondientes al cuarto trimestre que comenzarán a informarse los primeros días de febrero. La llegada con Trump y la marcha hacia atrás sobre las exportaciones de limones golpea directamente a San Miguel. En ese sentido Burzaco sostiene que la acción sentirá un impacto de corto plazo, pero no está dicha la última palabra y creo que una vez superados los 60 días se recibirá el alta para los ingresos de los limones a Estados Unidos. SAMI es una empresa de valor que tiene un sólido balance más allá de que se convalide o no las exportaciones a USA", dijo.



Desde Corsiglia &Cia se muestran optimistas. Ignacio Corsiglia, operador de la sociedad de bolsa que lleva su nombre sostienen que están esperando al Merval en los 20.000 puntos de corto plazo aunque a la vez sostienen que el Merval se encuentra en máximos históricos por lo tanto hay que tener un poco de cautela, ante posibles tomas de ganancias. "Teniendo el cuenta el crecimiento estimado por la mayoría de las consultoras privadas en torno al 3%, esto ayuda a que el mercado sostenga la tendencia, pero teniendo en cuenta la suba que ya hemos visto desde 2014 a la fecha, el crecimiento económico podría estar ya descontado en precios y podría esto ocasionar una toma de ganancias", comentó.



Para Corsiglia, la posible vuelta de la Argentina a los índices de emergentes y el crecimiento de Brasil son factores a tener en cuenta. Guido Macchi, Vice Presidente de Macchi Valores destaca que en la primera parte del año se despertaron las que venían atrasadas como YPF, Siderar, Aluar, Frances, Comercial, Banco Hipotecario en los pocos días de enero. "De todos modos Hay que ser precavidos porque los niveles de precios son muy altos y en niveles máximos al igual que el Merval. Pasaron 24 días de enero y el año es largo y habrá que ver qué pasa en un año con muchas incertidumbres. Hay una apuesta seria en que el país comience a crecer y que los desajustes comiencen a reajustarse y eso genera buenas expectativas", dijo.



Por el lado de las repercusiones en el mercado respecto de las acciones de San Miguel luego de las nuevas medidas del gobierno de Trump, Macchi coincide con Burzaco y sostiene que el cambio la administración americana se encuentra revisando los contratos y, si no hay nada raro en dichos acuerdos, le darán luz verde para que se comercialicen esas frutas.



Walter Stoeppelwerth, CIO of Asset Management & Head of Research de Balanz Capital sostiene que el hecho de que el limón todavía no pueda ingresar a un mercado que estaba prácticamente abierto, tras cantidad de negociaciones de por medio, causó estupor no sólo para el mundo del agro. De todos modos destaca que la decisión de Trump respecto de la importación de limones no fue contra Argentina sino que decidieron ir para atrás, sin reparar en los detalles, con algunas de las últimas decisiones de Obama. El mayor valor de la acción de San Miguel está en la adquisición de tierras en Sudáfrica.