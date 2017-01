En La Bancaria elogian a Melconian y se ponen en guardia ante el cambio

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, manifestó hoy su sorpresa por la decisión del Gobierno de reemplazar al frente del Banco Nación a Carlos Melconian por el expresidente del Banco Central Javier González Fraga, al tiempo que destacó la gestión que culmina y manifestó su esperanza de que la que empieza no sea para encarara un ajuste en la entidad.

“Ha sido sorpresiva la decisión del Gobierno de reemplazar a Melconian”, expresó el gremialista en un breve comunicado que emitió apenas se conoció la noticia.

“En este corto plazo, pudimos avanzar en las discusiones salariales y siempre estuvo predispuesto a dialogar y a resolver los problemas. Fue una pieza vital para destrabar las negociaciones paritarias y de buen diálogo con todos los sectores”, destacó el titular de La Bancaria.

Palazzo sostuvo además que Melconian “sorprendió para bien por su forma de conducirse y manejar el banco”.

“Ojalá que la llegada de Gonzalez Fraga no sea para propiciar un ajuste o la limitación del Banco Nación en el mercado financiero”, advirtió el sindicalista y concluyó: “Sus declaraciones de principios del 2016 no ayudan… Esperemos que no venga con esa mentalidad a conducir el Banco".