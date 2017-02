Empresas de cobranzas analizan recargo a usuarios de $ 5 por boleta

Los $ 2 de más que cobran algunos kioskos por cargar la tarjeta SUBE, por un paquete de cigarrillos o por la carga virtual del celular ahora pueden llegar a tener compañía.



Las empresas de cobranzas analizan cobrar entre $ 2 y $ 5 por cada factura que tomen, dependiendo del importe. Mover $ 500 les resulta más caro que $ 100, pues los bancos le comenzarán a cobrar 1% por recibir sus depósitos en efectivo, ya que el BCRA no les toma los billetes. Y ellos les facturan el 1% a las empresas a las que les cobran, por lo que perderían su razón de ser en caso de no implementar alguna iniciativa.



La premisa no es cobrarle a los usuarios finales, sino a las empresas, pero en ciertos casos puntuales, como de municipios del interior que están quebrados, o de empresas de servicios públicos del interior de luz y gas que se encuentran en default porque no puedan ajustar las tarifas como desean, no les quedaría otra variante, ya que a estas compañías les resultaría imposible trasladarlo a precios.

Service charge

Market place

La idea es que este service charge, que se cobra en otras partes del mundo, no se generalice, sino sean sólo las excepciones, por eso se encuentran en plenas negociaciones.De hecho, hoy habrá una reunión entre los directivos de la Cámara de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios para delinear los pasos a seguir, antes de la tercera reunión que tendrán el viernes próximo en el Banco Central con el vicepresidente Lucas Llach y el director Horacio Liendo.Las compañías de cobranzas apuestan a que a fin de abril ya puedan tener los desarrollos tecnológicos para poder cobrar con débito, de modo de no cobrar ningún tipo de recargo a nadie.Varios bancos querían empezar el 1 de marzo a cobrar el 1% más IVA por los depósitos en efectivo de empresas, pero desde el BCRA les advirtieron que debían avisar a sus clientes con 60 días de anticipación. Esto trajo cierta confusión entre los banqueros, porque sabían sobre esta norma, pero hacia usuarios financieros, que son los individuos, pero no para las empresas. De todos modos, un banco extranjero mandó la notificación el 1 de enero, con lo cual el 1 de marzo ya podrá empezar a cobrar, mientras otros que las enviaron recién este mes deberán aguardar hasta el 1 de abril.De todas formas, todo parte de una negociación, ya que ese porcentaje puede quedar insignificante al lado del negocio que es el payroll (cuentas sueldo), líneas de crédito, comercio exterior e inversiones. En rigor, según pudo saber este diario, dos cadenas de supermercados, que ya pagaban 0,25% a sus bancos de cabecera por recibirles efectivo, ahora arreglaron en 0,5%. O sea, la lógica que aplicó más de una entidad fue primero mandar la notificación avisando sobre el nuevo costo para luego sentarse a negociar.No hay dudas que el negocio de las empresas de cobranzas se reconfigurará. Si bien tienen detectado que hay gente que seguirá yendo porque valora la atención personal, entonces primero va al cajero para retirar el efectivo, el segmento ABC 1 es el que está más bancarizado y adhiere a los pagos en forma electrónica.Ante esto, prevén implementar sistemas de monederos y billeteras electrónicas para pagos. Por otra parte, apuestan a convertirse en un market place del efectivo, en pos de ser más eficientes. La intención reside en usar los billetes que les ingresan para proveer de efectivo a los cajeros automáticos de los bancos y para que tengan en las sucursales antes de abrir las cajas de atención al público.