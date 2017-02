Emisiones de deuda hunden al dólar y llevan a reservas a su nivel precepo

El dólar en la pizarras de bancos y casas de cambio de la City porteña se desplomó 10 centavos ayer para cerrar en $ 15,69 para la venta y marcar así su valor más bajo desde fines de noviembre. La baja estuvo impulsada por un retroceso similar de la divisa en el mercado mayorista, en el que según operadores la oferta de divisas por colocaciones de deuda de provincias y la liquidación de exportaciones agropecuarias no tienen forma de ser absorbidas por la demanda de importadores y ahorristas. Esta semana el Tesoro volverá a tomar deuda y el flujo de ingreso de divisas se mantendría, al menos, hasta la salida de la cosecha en el segundo trimestre del año.

En el mercado mayorista el dólar perdió 11 centavos y quedó en $ 15,36 en una rueda en la que dominaron las ventas de bancos públicos y exportadoras agropecuarias.

"El mercado spot se negoció levemente ofrecido en la apertura con oferta financiera y profundizó las ventas a partir de la media rueda con las liquidaciones de agroexportadores que presionaron al mercado con ventas en niveles elevados en torno a los u$s 90 y u$s 100 millones, y oferta adicional del Banco Nación sobre el final de la rueda que hicieron cerrar la divisa en mínimos desde noviembre", relató un mail de Global Agro Brokers.

En las mesas cuentan que las ventas de entidades públicas son moneda corriente en lo que va del año ya que son las encargadas de volcar a la plaza los todavía vigentes ingresos por el blanqueo y, más importante aún, los dólares de emisiones de deuda de provincias. La semana pasada la Provincia de Buenos Aires emitió deuda por u$s 1500 millones y la de Entre Ríos por u$s 350 millones, ayer las reservas llegaron a u$s 48.615 millones, una suba de u$s 1427 millones, por esas colocaciones.

"La única demanda significativa es por billetes porque la exportación entra más dólares de los que salen por importaciones, y con tantas emisiones no hay forma de cubrir tanta oferta", dijo Sebastián Centurión, economista y operador de ABC Mercado de Cambios. "Yo veo un dólar flojito al menos hasta la cosecha", agregó.

La tendencia a la apreciación del peso no es original en la región. Ayer se apreciaron frente al dólar el real brasileño, el peso chileno, el sol peruano y el peso colombiano, algo que se ve desde inicios de año por las dudas del mercado respecto a que EE.UU. logre subir las tasas tantas veces como pretende la Fed. El real brasileño ganó 1% ayer y le saca ventaja al peso argentino (ver recuadro).

El dólar retrocede 3,34% en lo que va de 2017 y 4,48% desde su máximo del 4 de enero. En los últimos 12 meses suba apenas 3,25% (56% desde la salida del cepo).

"No se ve algo que pueda terminar con el peso fuerte, al menos en breve. Este año habrá emisiones de deuda del Tesoro, provincias y empresas, inversión directa y de cartera, u$s 7000 millones inmovilizados por el blanqueo que quedarán libres en unos meses y una cosecha que no parece menor", dijeron en un banco.