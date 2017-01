El petróleo subió por tercera semana seguida

Los precios del petróleo cerraron con una leve suba y con avance semanal, aunque limitado por un dólar más fuerte y por las persistentes dudas sobre si los miembros de la OPEP cumplirán el acuerdo de recortes de la producción.

Los futuros del crudo referencial West Texas Intermediate (Texas WTI) de Estados Unidos ganaron 23 centavos de dólar, y cerraron a u$s 53,99 el barril, después de haberse movido entre u$s 53,32 y u$s 54,32 dólares. El contrato marcó su tercera semana seguida de avances.

Los precios del crudo Brent subieron 21 centavos, a u$s 57,10 el barril, luego de haberse negociado en un rango entre u$s 56,28 y u$s 57,47. El contrato registró ganancias por segunda semana consecutiva.

Los participantes del mercado atribuyeron la volatilidad de la sesión al reordenamiento de posiciones al final de la semana y al bajo volumen de operaciones en el inicio del año.

"Hay mucha volatilidad, o al menos cambios de dirección", dijo el economista especializado en energía de ABN Amro Hans van Cleef. "La gente piensa que la tendencia a largo plazo es al alza, pero tras un avance de pocos dólares recogen ganancias", agregó.

El dólar tuvo subidas generalizadas después de que el reporte mensual de empleo de Estados Unidos mostró menos contrataciones en diciembre pero un aumento de los salarios, avivando expectativas de más alzas de tasas este año.

Un dólar más fuerte hace que el petróleo sea más caro para los tenedores de otras monedas.

Aunque Arabia Saudita -el mayor exportador mundial de crudo- y productores del Golfo Pérsico como Abu Dabi y Kuwait han dado señales de recortar la producción en línea con el acuerdo entre la OPEP y otros productores petroleros, los analistas aún dudan de que el pacto se cumpla totalmente.

"Los balances del mercado indudablemente se están ajustando, pero la preocupación relacionada con el ritmo al que irá disminuyendo el exceso global de suministros hacia niveles históricamente normales será el foco principal para el año que tenemos por delante", dijo Michael Tran, director de estrategias de RBC Capital Markets en Nueva York.