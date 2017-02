El petróleo inició la semana en baja por toma de ganancias El crudo WTI perdió 82 centavos hasta ubicarse en u$s 53,01 el barril. Por su parte, el tipo Brent cedió u$s 1,09 para cerrar en u$s 55,72. Los futuros de soja subieron por la remontada de la oleaginosa en China.