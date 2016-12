El petróleo cayó fuerte tras la recupeación de oleoductos en Libia

Los futuros del petróleo bajaron en los mercados internacionales presionados, por un lado, por un aumento de las reservas en Estados Unidos y, por otro, debido a las expectativas de un aumento de la producción en Libia, luego que oleoductos tomados por grupos terroristas fueran liberados.

En el Nymex, el Texas WTI cayó 79 centavos de dólar, o un 1,48%, y cerró en u$s 52,52, en el primer días de las transacciones de contratos con entrega en febrero.

El Brent bajó un 84 centavos, o 1,52%, y cerró en u$s 54,51.

Los contratos de gas natural de Estados Unidos, también negociados en el Nymex, cerraron en u$s 3,57, un 9,47% más que la sesión anterior.

El departamento de Energía de Estados Unidos informó que en la última semana las reservas de crudo subieron 2,3 millones de barriles cuando analistas consultados por la agencia Bloomberg esperaban una caída.

“En este momento el ritmo de producción de las refinerías es elevada, por lo tanto, la menor alza de reservas hace bajar los precios”, estimó Carl Larry de Frost & Sullivan, que atribuyó ese aumento de stocks a las fuertes importaciones por parte de Estados Unidos.

En el plano internacional, la liberación de dos oleoductos hasta ahora bloqueados en Libia abre a ese país la vía para un aumento de la producción y eso pone en riesgo la estabilidad el acuerdo de la OPEP para recortar la producción.

National Oil Corporation (NOC) de Libia dijo el martes que oleoductos clave desde los yacimientos Sharara y El Feel en la zona oeste del país habían reabierto después de un bloqueo de dos años, allanando el camino para impulsar su bombeo de crudo.

Un alza de 270.000 bpd en la producción de crudo de Libia superaría los recortes al bombeo que prometieron llevar adelante Irak y Argelia juntos. No obstante, la producción libia sigue siendo vulnerable por la constante turbulencia política y los bloqueos de grupos locales en el país del norte de Ãüfrica.

“Esta es la primera vez en tres años que todo nuestro petróleo fluirá libremente, y espero que éste sea el fin del uso de las tácticas de bloqueo en nuestro país”, dijo el presidente de NOC, Mustafa Sanalla, en un comunicado el martes.

No obstante, no aclaró si se había llegado a acuerdos con los grupos armados que controlan los yacimientos Sharara y El Feel y que han paralizado la producción en el pasado, por lo que aún no se ha determinado la firmeza de este acuerdo.