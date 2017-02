El mercado evita el ruido político y ni piensa por ahora en el riesgo electoral

El martes pasado ocurrió un dato político para nada menor que fue la imputación a Mauricio Macri y a Oscar Aguad por el acuerdo con el Correo Argentino. Pero en la City porteña, las acciones prácticamente no dieron cuenta del episodio que golpea a la Casa Rosada y las acciones finalizaron al alza con subas en promedio del 0,5%. El avance es insignificante pero permite entender hasta qué punto el mercado no está incluyendo el riesgo electoral en los precios de los activos. Si la imputación a Macri hubiese ocurrido en dos o tres meses, más cercano a las elecciones, el Merval seguramente habría terminado en rojo.



Hoy se ve a un mercado que registra avances importantes (sin tantos fundamentos sólidos detrás en la mayoría de los casos) y hace caso omiso de los factores políticos, sobre todo contemplando que estamos en un año electoral y que el resultado de la elección será fundamental para la continuidad del modelo de gestión y la consolidación de Cambiemos de cara a las presidenciales en 2019.



Adriana Figliolo, vicepresidenta de Mar del Plata Bursátil, sostiene que "hoy el mercado está en tendencia y cuando eso ocurre, las acciones descartan lo malo y se quedan con lo bueno. Claramente el ruido político no está llegando al mercado. Si miramos más globalmente, algo similar está ocurriendo en EE.UU. con la llegada de Trump".



Figliolo agrega que el mercado hoy está muy selectivo y los papeles están en distintos ciclos. "Si el petróleo llegase a repuntar con mayor fuerza, probablemente estemos en niveles por encima de los 20.000 puntos de Merval. Si el mercado no subió más fue por el efecto de la baja del dólar ya que la caída en el contado con liquidación frenó muchas subas en las acciones que suelen utilizarse para esa conversión. Lo que más pesa hoy en día es que estamos en un mercado chico y el cambio de frontera a emergentes va a ayudar para que el Merval continúe con la racha alcista aunque es probable que el mercado local intente una corrección importante antes de las elecciones", explica.



Respecto de la baja del dólar, desde Mar del Plata Bursátil consideran que es un buen momento para pasarse a renta en dólares, teniendo en cuenta los precios actuales de la divisa norteamericana, prefiriendo la parte media de la curva de renta fija argentina.



Guido Macchi, vicepresidente de Macchi Valores, considera que el mercado le está dando un respaldo al Gobierno. "Entendemos que las noticias como las del Correo o la modificación del haber de los jubilados no son buenas, aunque tampoco no son tan serias como para hacer perder las elecciones, y mientras tanto la oposición habla, y eso es lo mejor que le puede pasar al oficialismo".



Macchi agrega que el mercado está esperando también la modificación y reglamentación de la nueva Ley de Mercado de Capitales. En concreto, falta mucho tiempo para las elecciones y mientras tanto, el mercado espera por más señales que lo sigan empujando a niveles máximos. "En lo inmediato, se notan síntomas de agotamiento en el mercado, con bajo volumen, salvo alguna acción puntual en un día especifico. El mercado está entre los 19500/19700 puntos hace ya varios días", comenta.



Para Rubén Ullua, director de la consultora que lleva su nombre, aún falta mucho para las elecciones legislativas. "Se puede leer que el mercado está con mucha confianza y que está especulando con eventos distintos a los políticos. No hay una sensibilidad política sino más bien una mayor atención a temas económicos, como el cambio de las variables macro-económica así como el ingreso de capitales", apunta. Ullua agrega que probablemente a partir del mes de abril sea cuando comenzaremos a ver mayor sensibilidad política en el mercado financiero, tal como ocurrió en las elecciones presidenciales en 2015. "El mercado sigue atento a cómo va a finalizar el blanqueo en marzo así como el impacto en el mundo emergente respecto del escenario con Trump como presidente de EE.UU. y la suba de commodiities a nivel global", señala.



Mauro Cognetta, Gerente de Mercado de Capitales & Derivados de Guardati Torti SA, coincide con la visión de que hoy en día el mercado no está mirando de cerca el factor político. De hecho, Cognetta considera que estamos en presencia de un optimismo exacerbado y que en algún momento el mercado tiene que corregir al menos parcialmente el último rally. "La tendencia es al alza pero hoy las acciones están caras y no coinciden con los fundamentos de las empresas. El mercado está muy eufórico por pasar a emergentes o el ETF de Argentina con Blackrock y han quedado los fundamentals un poco de lado y el que compra hoy en día es por la perspectiva de que más adelante pueda ser aún mas caro. No me sentiría cómodo comprando a estos valores y recomendamos jugar con riesgo limitado y/o mediante la utilización de opciones o coberturas. Utilizamos mucho el futuro de Merval para estrategias de cobertura", asegura.



Para Ezequiel Asensio, economista y porfolio manager, el mercado prácticamente ignora estos eventos. "Particularmente con la crisis del Correo argentino fue un ruido político que la oposición aprovechó para sacar ventaja pero a los fines de la gobernabilidad no cambia nada y por eso no movió la aguja en el mercado dado que este evento no puede influir profundamente en el resultado de las elecciones. Una vez que estén las listas cerradas y se tengan en claro los competidores y estemos en camino a las primarias, allí se podrá evaluar. Mientras, el mercado va a seguir transitando en la misma sintonía haciendo arbitraje de rendimiento y monedas, tal como lo viene llevando a cabo en las últimas semanas", anticipa.