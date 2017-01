El fondo de inversión de ANSeS subió más de $ 200.000 millones en 2016

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS es, por lejos, el fondo de inversión más grande de la Argentina. Ganó mas de $ 200.000 millones durante el 2016, cifra que puede parecer apabullante, pero que en realidad es una caída en términos reales ya que aumentó 33%, por debajo de la inflación. Pasó de administrar $ 653.275 millones a $ 866.972 millones.



El 58,3% de la cartera corresponde a operaciones de crédito público de la Nación, que suman $ 505.632 millones, contra 407.719 millones de 2015. El 13,6% del total del fondo está colocado en acciones, contra 14,2% de hace un año, pero el total pasó de $ 92.877 millones a $ 117.947 millones. En papeles de YPF el FGS tenía $ 16,8 millones al 31 de agosto de 2015 que pasaron a $ 1167 millones un año después. En Banco Macro su tenencia subió de $ 11.400 millones a $ 19.271 millones, en Telecom de $ 10.700 millones a $ 14.172 millones, en Grupo Financiero Galicia de $ 7000 millones a 10.946 millones, en Siderar de $ 6400 millones a $ 10.761 millones, en Pampa Energía de $ 2700 millones a $ 6881 millones, en Edenor de $ 2200 millones a $ 5303 millones, en Transportadora Gas del Sur de $ 2100 millones a $ 4994 millones, en Grupo Clarín de $ 2200 millones a $ 4953 millones. En Molinos Río de la Plata de $ 1700 millones a $ 4572 millones, en Banco Patagonia de $ 2500 millones a $ 4014 millones, en Consultatio de $ 2000 millones a $ 4000 millones, en BBVA Banco Francés de $ 2900 millones a $ 3876 millones, en Aluar de $ 1900 millones a $ 2574 millones, en Gas Natural BAN de $ 360 millones a $ 2341 millones, en Importadora y Exportadora de La Patagonia de $ 1500 millones a $ 2125 millones, en San Miguel de $ 659 millones a $ 1659 millones y en Mirgor de $ 276 millones a $ 1290 millones.



Por otra parte, en proyectos productivos o de infraestructura tienen $ 94.886 millones, contra $ 76.297 millones de hace un año.



Las obligaciones negociables y depósitos a plazo fijo suman $ 61.052 millones, contra $ 18.144 millones de diciembre de 2015.

Cambio de mando

Esta semana de enero asumirá en la ANSeS la nueva conducción directiva del FGS. Su cúpula está preparando la transición, que está super encaminada, para dejar armado el equipo, que será liderado por Juan Martín Monge junto a un team que ‘peina canas‘ por su experiencia tanto en el ámbito local como en el internacional. Monge es hombre del riñón del titular de ANSeS, Emilio Basavilbaso, con quienes son amigos desde el Colegio Cardenal Newman (uno de los tantos ‘cardenales’ del macrismo), quien dejará su puesto de Managing Director de LATAM como Portfolio Management

en MetLife Investments.



Previamente, fue Chief Investment Officer y Associate Director de MetLife Investments desde el 2000. Antes, había sido analista del Galicia Advent Private Equity Fund. Monge reemplazará al ex Goldman Sachs Luis María Blaquier, quien se marchará junto a su equipo, el ex Deutsche Matías Tamburini (director general de Operaciones del FGS) y Fernando Recalde, director general de Inversiones del fondo, quien volverá a dirigir los fondos Cima.



"No es un adiós, sino un hasta pronto", se le escuchó decir a Blaquier por los pasillos del segundo piso de Tucumán al 500. Luego de tomarse unas vacaciones este mes, y de retornar un tiempito por la actividad privada, no descarta volver al gobierno en algún otro lugar, ya que conoce a los principales ministros desde hace 20 años. Su relación más estrecha es con el influyente Mario Quintana, virtual ministro de Economía.