El dólar subió en las pizarras minorista y aflojó en la mayorista

El dólar subió casi 3 centavos ayer en las pizarras de bancos y casas de cambio porteñas, según el promedio que calcula el Banco Central (BCRA). La divisa anotó así su segunda suba consecutiva para quedar en $ 16,19 para la venta a pesar de que en el mercado mayorista la cotización tuvo un leve retroceso. La demanda de dólares se mantuvo apática en un día en el que la autoridad monetaria mantuvo sin cambios la tasa que paga por su Lebac más corta, tal como preveían los operadores.

En el mercado mayorista la divisa norteamericana se movió a contramano de lo que mostraban las pizarras minoristas. El precio que pagan los grandes jugadores retrocedió 1 centavo para cerrar en $ 15,94.

Según operadores, la baja del precio se concretó sobre el final de la rueda mayorista, cuando exportadores necesitados de liquidar divisas y bancos con obligaciones en pesos salieron a torcer la balanza en favor de la, oferta.

Cálculos de Global Agro Brokers ubicaron a las liquidaciones de exportaciones agropecuarias en alrededor de u$s 70 millones, dentro de una rueda en la que cambiaron de manos u$s 307 millones, un 27% más que el día anterior.

Los operadores contaban con que el BCRA mantuviera sin cambios la tasa de referencia, el centro del corredor de pases a 7 días, en 24,75%. Al mismo tiempo, apostaban por un sostenimiento de la tasa que pagan las letras Lebac, que se mantuvieron prácticamente sin cambios.

El dólar avanza 0,35% en lo que va de enero y del año, mientras que avanza 16,22% en los últimos 12 meses al día de ayer. Una calma que más allá de subas y bajas se mantuvo ayer.

"El marco de relativa estabilidad que presenta el desarrollo del mercado cambiario desde comienzos de esta semana se traduce en una acotada fluctuación de los precios del dólar que no puede despegar de su nivel actual en forma ostensible y que parece haber encontrado transitoriamente un punto de relativo equilibrio en un rango que le cuesta volver a acercarse a los $ 16 que registró en algún momento de diciembre pasado", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes.

El peso argentino se apreció contra el dólar en un día en el que las monedas de la región no siguieron un patrón común. El real brasileño se depreció 0,20% frente al dólar y el peso mexicano 0,65%, mientras que el peso colombiano se apreció 0,11% y el peso chileno 0,30%.

En el mercado a futuro Rofex, donde se operaron u$s 165 millones, el 20% fue en roll-over de enero ($ 16) a febrero ($ 16,22) con una tasa implícita de 17% tasa nominal anual. El plazo más largo operado fue agosto, que cerró a $ 17,85 con una tasa del 19,7% de tasa nominal anual.