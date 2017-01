El Merval retrocede a media sesión con un ojo puesto en EE.UU.

Atento al arribo de posibles nuevos anuncios de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, el Merval opera con cautela y permanece en terreno negativo a media sesión al ceder 0,14 por ciento, hasta situarse en las 19.152,84 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las sufren Holcim (1,81%), Petrolera del Conosur (1,75%), y Mirgor (1,42%).

“Ayer ví al mercado un poco exhausto en su proceso de suba, como encontrando un techo transitorio. Creo que estos días serán así, con un volumen de negocios reducidos, en busca de oportunidades y a la expectativa de lo que pase en Wall Street”, remarcó Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global, en diálogo con Cronista.com.

“Los catalizadores internos serán los datos de Industria y Construcción que anunciará el INDEC la semana que viene y los balances trimestrales”, añadió

El total negociado en acciones asciende a 41.641.284 pesos, con un balance de 32 papeles en alza, 26 en baja, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el Bonar X baja 0,12%, el AY24 cede 0,05%, el Descuento en dólares se contrae 0,06%, el Global 17 cae 0,30%, el NF18 asciende 0,22%, el Par en dólares desciende 0,45%, el Par en pesos sube 0,93%, el PR13 resta 0,43%, y el PR15 suma 0,01%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) salta 1,06% ($ 142,50), y el TVPP (en pesos) se valoriza 0,54% ($ 9,35%).

“Hoy priorizo estar líquido y aprovechar oportunidades si el mercado tiende a recortar. No veo precios atractivos de entrada con un volumen de negocios reducido”, completó Burzaco.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Grupo Financiero Galicia caen 1,69%, hasta los u$s 31,36 cada uno.

Las otras bajas más importantes las registran TGS (-1,40%, u$s 9,87) y Tenaris (-1,25%, u$s 36,34).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Edenor (0,59%, u$s 30,89), Petrobras Argentina (0,54%, u$s 9,35), y Pampa Energía (0,49%, u$s 45,31).