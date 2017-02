El Merval permanece en alza, tras dos caídas consecutivas

El Merval permanece en terreno positivo al ganar 0,79 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 19.299,47 unidades, animado por firmas vinculadas a los sectores de bienes raíces, siderúrgico y financiero.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registran Consultatio (3,80%), Aluar (3,40%), y Galicia (2,62%).

“El mercado abrió para arriba, en línea con los mercados del mundo. Suben los bonos, y el tipo de cambio se está apreciando un poquito. Es decir, esta parece ser la tendencia del día”, explicó Martín Saud, operador de renta fija de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com

“Se pueden observar algunas tomas de ganancias tras las subas de las últimas jornadas. Edenor, por ejemplo, creció mucho y se separó mucho de las medidas móviles y entonces es esperable que haya algún ajuste”, precisó.

El total negociado en acciones ascendió 152.022.927 pesos, con un balance de 43 papeles en alza, 25 en baja, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

En esa misma línea, Saud añadió que “hay algunos indicadores técnicos que hacen pensar en una toma de ganancias, luego de que todo haya subido todo tan rápido”.

“Sinceramente, estoy más para descartar que para comprar”, completó.

Entre los bonos, el Bonar X pierde 0,48%, el AN18 cede 0,28%, el AY24 retrocede 0,19%, el Descuento en dólares se contrae 0,21%, el Descuento en pesos avanza 0,68%, el NF18 asciende 0,12%, el Par en dólares sube 0,11%, y el PR13 baja 0,12%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) progresa 0,49% ($ 10,30).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia alcista a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Banco Francés saltan 3,64%, hasta los u$s 19,63 cada uno y lideran los avances.

Las otras subas más importantes las registran Irsa Propiedades Comerciales (3,09%, u$s 44), Galicia (2,41%, u$s 35,25), y Telecom Argentina (1,72%, u$s 22,48).