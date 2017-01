El Merval cambia de rumbo presionado por Telecom Argentina

El Merval modifica la tendencia positiva de la apertura y retrocede 0,23 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 18.953,22 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores de telecomunicaciones, siderúrgico y frutícola.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las registran Telecom Argentina (3,95%), Aluar (2,19%), y San Miguel (2,17%).

Por otro lado, las acciones de la petrolera estatal YPF avanzan 0,70%, hasta los 337 pesos cada una y son las más operadas, con más de $ 36.500.000 operados.

El total negociado en acciones asciende a 123.657.840 pesos, con un balance de 46 papeles en alza, 22 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el Bonar X cede 0,03%, el AN18 sube 0,39%, el AY24 baja 0,08%, el Descuento en dólares mejora 0,62%, el Descuento en pesos avanza 0,21%, el NF18 suma 0,11%, el Par en dólares crece 0,69%, el Par en pesos resta 0,15%, y el PR13 desciende 0,12%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se contrae 0,35% ($ 142), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) desciende 0,70% ($ 142,50).

¿Qué pasa con los ADRs?

Luego del feriado de ayer a raíz de la conmemoración del natalicio de Martin Luther King, la mayoría de las firmas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Nortel Inversora caen 3,37%, hasta los u$s 24,49 dólares cada uno y lideran las bajas.

Las otras caídas más importantes las registran Irsa Inversiones y Representaciones (-2,10%, u$s 19,62), Cresud (-0,90%, u$s 16,46), y Tenaris (-0,87%, u$s 35,25).

En cambio, avanzan los ADRs de Telecom Argentina (+1,04%, u$s 19,50), Globant (+1,10%, u$s 34,89), y Pampa Energía (+0,88%, u$s 41,33).