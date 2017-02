El Merval cambia de rumbo a media sesión

El Merval modifica la tendencia alcista del arranque y retrocede 0,08 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 19.045,48 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores de equipos tecnológicos, petrolero y energético.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registran Mirgor (4,42%), Petrolera del Conosur (2,86%), y Central Costanera (1,87%).

El total negociado en acciones asciende 196.598.906 pesos, con un balance de 39 papeles en baja, 37 en alza, y 17 sin registrar cambios en su cotización.

“Hoy el mundo va a estar atento a las líneas que vienen del país del Norte, y se va a poner foco en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos”, explicó Guido Brossa, operador de Alyc, en diálogo con Cronista.com

“Los sondeos dan que la FED va a mantener muy probablemente las tasas en el 0,75%, luego de la reunión del mes pasado”, añadió.

Entre los bonos, el Bonar X pierde 0,21%, el AN18 crece 0,73%, el AY24 desciende 0,22%, el Descuento en dólares se contrae 0,09%, el Descuento en pesos avanza 0,75%, el NF18 sube 0,33%, el Par en dólares mejora 0,30%, el Par en pesos progresa 0,61%, y el PR15 se valoriza 0,36%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) gana 0,27% ($ 150), el TVPP (en pesos) cae 2,30% ($ 10,60), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) asciende 0,66% ($ 153), y el TVYO (serie II, regido por la ley extranjera, canje 2010) escala 4,83% ($ 152).

“Por otra parte también hoy está el informe sobre los inventarios de petróleo del Energy Information Administration (EIA, por su sigla en inglés) que tendrá también impacto en la rueda principalmente en las empresas energéticas que cotizan en el Merval”, precisó Brossa.

“En el panorama local hay que seguir atento a las expectativas que se están teniendo sobre el Merval, que tuvo un muy buen comienzo de año, aunque ya se están viendo tomas de ganancias”, añadió.

El operador recordó que “ayer el índice tuvo un desempeño alcista principalmente por la decisión de ajustes tarifarios que llevó a los papeles del sector a operar en terreno positivo”.

“Como punto importante a destacar es mirar de cerca el Futuro del Merval que cotiza en Rofex, que está mostrando claras señales vendedoras al haber comprimido el spread y las Tasas Implícitas muchísimo los últimos 15 días”, completó.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con signo positivo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de TGS saltan 2,77%, hasta los u$s 10,75 cada uno.

Las otras subas más importantes las registran Petrobras Argentina (2,76%, u$s 9,86), Pampa Energía (2,56%, u$s 47,63), y Telecom Argentina (2,33%, u$s 19,75).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Globant (1,78%, u$s 32,56), Tenaris (1,46%, u$s 34,53), y Bunge (1,36%, u$s 68,27).