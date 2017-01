El Merval acenúa su caída presionado por Mirgor

El Merval amplía su caída al perder 2,10 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 18.812,12 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores de equipos tecnológicos, agropecuario y petrolero.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las registran Mirgor (4,30%), Cresud (4,17%), y Tenaris (4%).

El total negociado en acciones a 158.236.309 pesos, con un balance de 63 papeles en baja, 16 en alza, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el Bonar X sube 0,09%, el AN18 crece 0,61%, el AY24 mejora 0,22%, el Descuento en dólares asciende 0,15%, el Descuento en pesos salta 1,14%, el Global 17 resta 0,30%, el NF18 suma 0,28%, y el PR15 resta 0,29%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se valoriza 0,87% ($ 144,25), el TVPE (en euros) trepa 3,95% ($ 158), el TVPP (en pesos) asciende 1,96% ($ 10,40), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) escala 4,47% ($ 152), y el TVYO (serie II, regido por la ley extranjera, canje 2010) sube 1,39% ($ 146).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con signo negativo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de YPF se hunden 4,11%, hasta los $ 21,12 cada uno y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registran Tenaris (-4%, u$s 34,84), Ternium (-3,19%, u$s 22,48), y Globant (-1,79%, u$s 33,41).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Francés (+0,38%, u$s 18,60), Irsa Propiedades Comerciales (+0,33%, u$s 42,14), y Petrobras Argentina (+0,11%, u$s 9,36).