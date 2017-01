El Merval acentúa su caída a media sesión

Luego de dos bajas consecutivas, el Merval acentúa su caída al perder 1,29 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 18.626,37 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores petrólero, energético y de equipos tecnológicos.

"El Merval opera atento a los mercados internacionales y atento a la colocación de deuda por parte de la Argentina", explicó Agustín Trella, asesor financiero en Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com

"Por el lado de EE.UU., mañana asume Trump y hay expectativas a su discurso. En tanto, por el lado de Europa, tenemos el Brexit y las palabras de hoy del presidente del Banco Central Europeo", añadió Trella.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las caídas más importantes las registran Petrobras Brasil (4,52%), Central Costanera (4,30%), y Mirgor (4,18%).

El total negociado en acciones asciende a $ 160.404.012, con un balance de 51 papeles en baja, 12 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el Bonar X sube 0,13%, el AN18 gana 0,50%, el AY24 cede 0,19%, el Descuento en dólares se contrae 0,33%, el Descuento en pesos resta 0,21%, el NF18 asciende 0,06%, el Par en dólares cae 0,88%, el Par en pesos suma 0,15%, y el PR13 retrocede 0,13%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares) se contrae 0,71% ($ 140).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con signo negativo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Ternium caen 3,04%, hasta los u$s 24,26 cada uno y lideran las bajas.

También operan con tendencia negativa Petrobras Argentina (-2,62%, u$s 8,55), Pampa Energía (-2,41%, u$s 42,18), y Cresud (-1,76%, u$s 16,21).

Como contrapartida, los ADRs de Tenaris avanzan 0,17%, hasta los u$s 36,01 cada uno.