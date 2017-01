El Merval acentúa su avance, tras tres caídas consecutivas

Con un ojo puesto en los mercados externos, el Merval se contagia del optimismo de Wall Street y gana 1,08 por ciento, hasta situarse en las 18.835,45 unidades, animado por firmas vinculadas a los sectores de equipos tecnológicos, petrolero, y petroquímico.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registran Mirgor (4,10%), YPF (2,91%), y Carboclor (2,42%).

"Creo que va a haber mucha expectativa por lo que ocurra con el discurso de Donald Trump y la reacción de Wall Street a esas palabras", explicó Diego Martínez Burzaco, economista Jefe de Inversor Global, en diálogo con Cronista.com

"En este sentido, en los últimos dos días vimos bastante menos negocios en el Merval, sobre todo después de la importante mejora evidencia previamente", añadió.

El total negociado en acciones asciende a 111.878.607 pesos, con un balance de 40 papeles en alza, 22 en baja y 4 sin registrar cambios en su cotización.

"Mi sensación es que primará la cautela, tomando una definición en la segunda parte de la jornada de hoy, tras el discurso (de Trump", completó Burzaco.

Entre los bonos, el Bonar X baja 0,12%, el AN18 asciende 0,06%, el AY24 retrocede 0,46%, el Descuento en dólares resta 0,50%, el Global 18 cae 0,79, el NF18 suma 0,17%, el Par en dólares desciende 0,48%, el PR13 se deprecia 0,49%, y el PR15 cede 0,15%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) gana 1,09% ($ 149,50).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street opera con signo positivo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Argentina suben 2,34%, hasta los u$s 8,76 cada uno.

Las otras alzas más importantes las registran Pampa Energía (2,20%, u$s 43,25), Telecom Argentina (2,13%, u$s 19,17), y YPF (1,97%, u$s 21,19).

Como contrapartida, los ADRs de Ternium retroceden 0,84% ($ 23,58).