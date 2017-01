Dólar tuvo una leve suba en un mercado anestesiado por liquidaciones de exportadores

El dólar subió 3,2 centavos a $ 16,16 en las pizarras de bancos y casas de cambio de la City porteña, según el promedio que calcula cada día el Banco Central (BCRA). La suba de la divisa en el mercado mayorista fue acompañada por su recuperación en la plaza mayorista después de la fuerte baja del jueves pasado. El precio no encuentra motivos para subir en medio de importantes liquidaciones de exportaciones del agro que rondan los u$s 100 millones por día y que, con la excepción del año pasado en el que estaba en marcha un acuerdo con el Gobierno nacional para aumentarlas, equiparan niveles de 2012.



El día empezó bajista ayer en la plaza de los grandes jugadores, con muchas más oferentes de divisas que operadores con órdenes de compra. Sin embargo, sobre el final del día se agotaron las divisas de la exportación por lo que órdenes de bancos alteraron la dirección del mercado. La mejora de los precios atrajo otra vez oferta que dejó al precio final en $ 15,94, dos centavos y medio por encima de su nivel del viernes.



Pero la suba no convenció a los operadores, que ven débil al dólar por un tiempo más.



"La penúltima semana de enero comenzó con un tibio repunte del tipo de cambio en un escenario de bajo monto de negocios. A excepción de los días que coincidieron con feriados en los Estados Unidos, la de hoy fue la fecha con menor volumen operado en enero. La apatía y la escasa presencia de grandes jugadores quita relevancia a la evolución que mostraron los precios hoy y sugiere que los saltos bruscos en su cotización quedan por el momento descartados como rasgo remarcable en el primer mes del año", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.



Global Agro Brokers calculó que ayer se volcaron al mercado alrededor de u$s 100 millones de liquidaciones de exportaciones agropecuarias, en línea con lo que se movió la semana pasada según las empresas del sector. Ayer la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) informó que la semana pasada sus socios liquidaron u$s 537 millones, lo que llevó al acumulado del año a u$s 1270 millones.



El año pasado, a la tercera semana de enero, la cifra superaba los u$s 2000 millones.



Pero entonces estaba en vigencia un acuerdo por el cual las cerealeras adelantaban liquidaciones para ayudar en la salida del cepo cambiario. Sin ese acuerdo, hay que remontarse a 2012 para encontrar otro flujo similar.



Según fuentes del mercado, la baja del precio de la soja y la necesidad de financiar labores de la próxima cosecha llevan a productores a deshacer stocks. También influye la importación de soja paraguaya que mantiene en plena marcha a los molinos.