Con ofertas mayores a u$s 1000 millones, Genneia colocó deuda en el exterior

Genneia salió al mercado con un bono por u$s 350 millones con una tasa de 8,75% anual para un plazo de 5 años (el bono pagará intereses semestrales y amortizará todo el capital en 2022). La firma recibió ofertas por u$s 1050 millones, más de tres veces lo suscripto. "Hubo mucha demanda e interés en la emisión", dijeron en el mercado.



La de ayer fue la primera participación de Genneia en el plano internacional y la primera emisión argentina del año en los mercados externos, ya que la compañía decidió cumplir con los plazos establecidos y no esperar hasta la emisión soberana (que llegaría recién la semana que viene).



Genneia provee soluciones energéticas sustentables y concentra sus actividades en el mercado de generación, con especial énfasis en las energías renovables. Ayer, de hecho, firmó con Cammesa los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable para los proyectos eólicos de Villalonga y Chubut Norte, adjudicados a la compañía en la reciente licitación RenovAr1.



Por los fundamentos de la compañía, algunos analistas opinaron que la tasa fue un poco elevada: "Para un bono a 5 años, la tasa de 8,75% es un poco cara porque Genneia es una empresa sana que va a retirar deuda por u$s 110 millones con el dinero que levante en esta emisión y, además, acaba de ganar licitaciones de parques eólicos. Sin embargo, no tenía la referencia del soberano ni de ningún otro corporativo que hubiera emitido este año, por lo que es entendible", dijo Sebastián Maril, de Research for Traders.



Sin embargo, fuentes de la empresa se manifestaron conformes con la tasa que obtuvieron y explicaron que la decisión de no aceptar más ofertas no estuvo relacionada con el cupón a pagar sino con la estrategia de financiamiento. Sebastián Arena, de Bavsa, señaló otra razón a la que responden la demanda y la tasa que pagó Genneia: "Estos activos no tienen mercado secundario, no tienen liquidez. Sí sirven para hacer carry y quedárselos hasta el final, que es lo que hacen muchos fondos porque el spread es muy atractivo y les permite alcanzar sus objetivos de ganancias".



Sabrina Corujo, de Portfolio Personal, indicó que Genneia aprovechó el timing en esta colocación: "Yo creo que están aprovechando la ventana de estabilidad que está dando la tasa norteamericana, que no se sabe cuánto va a durar", explicó.