Con demanda brasileña, la acción del Merval marcó un máximo de $ 37 millones

La acción del Mercado de Valores (Merval) se despertó ayer y alcanzó su récord nominal, al operarse en $37 millones. La cifra también marcó el máximo precio medido en dólares, con u$s 2.310.000. En la tercera jornada de la semana, el papel (cuyo ticker es VALO) se negoció en cuatro oportunidades.

La primera operación se produjo a las 15.45 de ayer y se cerró por $ 36 millones, precio que representó suba de 8,43% con respecto a los $33.200.000 que se habían pagado por el papel a mediados de diciembre. Poco menos de una hora más tarde, a las 16.30, se vendieron otras 3 acciones, a $ 37 millones.

En el mercado, los operadores afirman que la demanda de ayer sobre la acción de VALO estuvo mayoritariamente impulsada por el interés de fondos brasileños. Algunos, incluso, sospechan que esos fondos en realidad compran para el Bovespa. "Hay un viejo anhelo de integración entre la bolsa argentina y la brasileña. Además, muchos fondos están viendo que el mercado local pronto será recategorizado como emergente y se adelantan a comprar tentados por la gran cantidad de flujo de fondos que recibirá Argentina una vez que eso suceda", indicó una fuente del mercado.

El interés paulista no es novedad. De hecho, el propio Juan Nápoli, actual presidente del Banco de Valores, reconoció que, cuando era secretario del Merval, el CEO de la Bolsa de San Pablo, Edemir Pinto, le manifestó su intención de comprar acciones del mercado argentino. "Él nos dijo yo quiero comprar. Fue muy agresivo. Y no me extrañaría además porque Bovespa está en Chile, en México, en Chicago", había confesado Nápoli en una entrevista concedida a El Cronista.

El atractivo de VALO reside en que pronto será una acción del flamante BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), el nuevo mercado unificado que nació de la unión del Merval y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (que incluye a la Caja de Valores, la depositaria del sistema bursátil) y que ya tiene la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.

"Es una acción interesante porque BYMA tiene un gran patrimonio y, una vez que cotice, seguro se incorporará rápidamente al Merval 25. En lo inmediato, además, algunos especulan con que el Mercado de Valores distribuya dividendos, ya que según el balance a septiembre, en los primeros nueve meses del año pasado tuvo una ganancia mayor a $4.200.000 por acción", comentó un operador del mercado.

La acción del Merval tiene poca liquidez porque hasta no hace mucho, poseer una participación societaria en el Mercado era el requisito fundamental para poder operar como agente de bolsa. Cuando salga a cotizar BYMA, se espera que cada una de las 183 acciones de VALO se multiplique por varias de BYMA.

En síntesis, fueron varios los factores que hicieron que VALO se disparara ayer un 11,45% y se convirtiera en la mayor alza del día. Debido al brusco movimiento que tuvo el papel, su negociación fue suspendida preventivamente durante los últimos minutos de la rueda. Esa medida, sin embargo, no es una señal de alarma, sino un procedimiento estándar que se realiza siempre que la cantidad de ofertas sobre una especie provocan una variación en el precio superior al 10% con respecto al último cierre.