Con más de 26 años de experiencia en el mercado financiero como administrador de fondos de las más prestigiosas casas de bolsa y fondos de inversión, Ezequiel Asensio se acercó a las oficinas del diario para debatir sobre la actualidad económica y financiera.

–¿Qué hay que mirar a la hora de invertir y amar un portafolio de manera profesional?

–Lo primero que tiene que lograr un portfolio manager es hacerle ver al cliente el factor de riesgo que existe en los mercados financieros. La gente común no mira el nivel de riesgo, sino que sólo se fija en las rentabilidades. El porfolio manager es siempre un administrador del nivel de riesgo de los portafolios y no tanto de las rentabilidades. Las rentabilidades vienen asociadas a los niveles de riesgo tomados. Lo primero, entonces, es siempre a evaluar es el nivel de riesgo y luego cuantificarlo. La aversión al riesgo es algo muy subjetivo para cada inversor. A partir de ahí se debe analizar el escenario actual y generar proyecciones y encontrar activos que permitan alcanzar los objetivos de riesgo/retorno.

–¿Cómo armarías un portafolio conservador hoy en día?

–Hoy en día la discusión en EE.UU. es cuánto sube la tasa de referencia americana. Para los clientes locales, lo más prudente es buscar posicionarse en bonos de corto plazo que sufran menos ante un escenario de mayor volatilidad de tasas. Hoy hay que ser conservador por el riesgo de tasa que enfrentan los bonos. Cuanto más largo, tendrán más duration y eso representa un mayor riesgo. Por eso hoy es preferible ganar 5% en dólares y reducir volatilidad. Dado que nos estamos enfrentando a escenarios de subas de tasas de interés, debe primar la prudencia más que nada porque no son ciclos que duran uno o dos años sino que tienden a durar entre 5 a 7 años, al menos. Para las carteras locales creo que en el 2017 hay que seguir en pesos y buscando tasas en moneda local. Las expectativas de crecimiento económico y la estabilidad del tipo de cambio juegan a favor de esa apuesta.

–¿Por qué sube la bolsa argentina? El avance en las últimas semanas ha sido importante. ¿A qué lo atribuís?

–Hasta antes del último rally, los bonos se encontraban relativamente más baratos que las acciones, sobre todo si se observa que la expectativa de crecimiento de ganancia de las acciones por encima del promedio de la industria contra un bono argentino que rendía entre 7-9%. Eran preferibles los bonos sabiendo que la tasa debía converger al 5%.

–En el mercado de equity había que ser muy selectivo ya que estaba en discusión el factor político, las expectativas de ajuste tarifario, crecimiento económico, etc.

–Luego de la suba de bonos en el 2016, el mercado empezó a mirar más a las acciones, esperando un retorno del crecimiento del nivel de actividad argentina, estabilización del tipo de cambio, con tasas de interés bajando. El hecho de que la tasa de interés haya caído desde el 34% en promedio en 2016 (marcando un máximo del 38%) a los 22.50% actuales ha contribuido a que las acciones tengan un condimento de atractivo adicional y en parte también explica la suba de los precios del equity argentino en las últimas semanas. En concreto, una tasa de 34% de Lebac era contraria a una apuesta a las acciones. Hoy la gente le perdió miedo al tipo de cambio y le cree más al BCRA cuando sostiene que la volatilidad en el tipo de cambio va a existir y va a ser la variable de ajuste de actividad económica.

–Esta expectativa de crecimiento tiene larga data desde 2013...

–En 2013 no había expectativa de crecimiento sino que la expectativa estaba en un "comenzar a normalizarse". Estábamos en default y el mercado esperaba una mayor racionalidad desde el lado político y por eso los activos argentinos comenzaron a valorizarse con fuerza. En cambio, hoy sí se espera a un crecimiento. Sabiendo que estamos sin cepo, Argentina ha regresado a Wall Street y con una gestión orientada a ajustar déficit y tarifas, todo eso debería converger a que especulemos con que se puede entrar en un nuevo ciclo de crecimiento desde el lado macro-económico.

–¿Crees que 2017 va a ser el comienzo del despegue de la economía argentina o es sólo un rebote?

–Es el comienzo de un crecimiento sostenido. El mercado espera un 3% de crecimiento pero independientemente del número, lo importante es el impacto social y que ese número se traslade a la calle. Hoy vemos los números pero todavía la calle no lo ve y lo debería empezar a notarse en los próximos meses.

–Las Lebac brillaron en 2016. ¿Seguirán con ese protagonismo en 2017?

–Las Lebac fueron un buen instrumento pero están dejando de serlo. Hoy en día hay bonos con Badlar que rinden 24-25% y esos bonos le van a ganar al tipo de cambio. De hecho, le están ganando. A nivel general, la tasa en pesos le va a ganar al tipo de cambio en el 2017. En cuanto a la compresión de spreads, tuvimos una primera gran fase de compresión producto de la normalización general que constó en salir cepo, arreglar con los hodlouts y regresar a Wall Street. Hoy en día estamos en la segunda fase que es la normalización de las cuentas como reducir el déficit fiscal y generar un ciclo de crecimiento económico. A eso se le suma una nueva ronda de emisiones del soberano, sub-soberano y empresas privadas.

–El dólar en 15,30-15,70, ¿es una oportunidad de compra de dólares?

–Hay que mirarlo en términos de rendimiento. Si se esperase una crisis, entonces el dólar en estos valores está barato. Si no,no. Depende de las expectativas de crecimiento que se tengan. Esto nos lleva a la discusión de si hay o no atraso cambiario. Puede que hoy tengamos un cierto atraso cambiario pero hay infinitas formas de verlo. No todos los indicadores muestran que estamos atrasados. Si se mira el tipo de cambio real argentino, se ha depreciado pero si se mira el tipo de cambio real multilateral, indica que Argentina no tiene tal atraso. La expectativa de crecimiento está siendo incluida en los precios del peso argentino. El tema fiscal es la gran vedette que va a determinar la apreciación o no del tipo de cambio y su velocidad.