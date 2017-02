Analistas prevén que el dólar seguirá planchado hasta fin de año

VISA

Luego de varias idas y vueltas, las entidades decidieron desinvertir en Prisma. La idea es vender el 100% de la compañía que tiene no sólo a Visa y Banelco, sino también LaPos, PagoMisCuentas, TodoPago y Monedero. Lo podría comprar algún fondo específico. Calculan que vale alrededor de u$s 1300 millones, pero la fusión de Visa y Banelco todavía no está aprobada por Defensa a la Competencia