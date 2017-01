Aflojó el dólar y los commodities retomaron fuerza

Los futuros del petróleo registraron un fuerte alza tras un debilitamiento en el valor del dólar, cuando ayer había tocado un máximo de 14 años, derribando en esa jornada los precios de los commodities.

El Texas (WTI) subió 1,5% a u$s 53,12 el barril. El Barril del Brent subió 1,8% y cerró en u$s 56,46 el barril, luego de la caída de 2,4% de ayer.

Los futuros de la soja y maíz terminan el día en alza en Chicago, principalmente por una baja en el valor del dólar estadounidense y una mejora en el precio del petróleo.

La soja subió un 1,97% a u$s 369,74 para la posición de enero en Chicago. El vencimiento de marzo terminó en u$s 373,02 la tonelada, aumentando u$s 7,44 respecto a la jornada de ayer.

Los futuros de soja terminan el día en Chicago con una fuerte alza por compras de oportunidad luego de llevar cuatro sesiones consecutivas a la baja – caídas que habían llevado la cotización de los futuros a precios de mediados de noviembre-. A su vez, la caída en el dólar estadounidense, después de los máximos tocados de 14 años del martes, prestó apoyo adicional, haciendo a los productos estadounidenses más baratos para los compradores de destinos extranjeros, según informó la consultora Granar.

El contrato de maíz marzo lleva cuatro sesiones consecutivas al alza ajustando el día de hoy a u$s 141,63 la tonelada, aumentando u$s 1,57 con respecto al cierre de ayer.

Entre los principales impulsores, se encuentran renovadas expectativas de que los fondos de inversión reequilibrarán sus carteras a favor del cereal.

El futuro de trigo blando con vencimiento en marzo ajusta a u$s 153,77 la tonealda, u$s 4,41 más que ayer.

Las calificaciones del estado del trigo norteamericano cayeron en diciembre en partes de las llanuras de los Estados Unidos que vienen superando un mes frío y seco, incluyendo los principales estados productores de trigo rojo duro de invierno, según informó el USDA ayer.