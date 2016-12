ANSeS: nueva cúpula del FGS asumirá en la primera semana de enero

La primera semana de enero asumirá en la ANSeS la nueva conducción directiva del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el fondo de inversión más grande del país, que administra u$s 55.285 millones.

La cúpula del FGS está preparando la transición, que está super encaminada, para dejar armado el equipo, que será liderado por Juan Martín Monge junto a un team que "peina canas", por su experiencia tanto en el ámbito local como en el internacional. Monge es hombre del riñón del titular de ANSeS, Emilio Basavilbaso, con quienes son amigos desde el Colegio Cardenal Newman (uno de los tantos ‘cardenales’ del macrismo), quien dejará su puesto de Managing Director de LATAM como Portfolio Management en MetLife Investments.

Previamente, fue Chief Investment Officer y Associate Director de MetLife Investments desde el 2000. Antes, había sido analista del Galicia Advent Private Equity Fund.

Monge reemplazará al ex Goldman Sachs Luis María Blaquier, quien se marchará junto a su equipo, conformado por el ex Deutsche Matías Tamburini (director general de Operaciones del FGS) y Fernando Recalde, director general de Inversiones del fondo, quien volverá a dirigir los fondos Cima.

"No es un adiós, sino un hasta pronto", se le escuchó decir a Blaquier por los pasillos de los headquarters de la calle Córdoba. Luego de tomarse unas vacaciones en enero, no descarta volver al gobierno en algún otro lugar, ya que conoce a los principales ministros desde hace 20 años y al propio Macri hace 15. Su relación más estrecha es con el influyente vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por lo que no cierra ninguna puerta.

Quienes conocen a Blaquier saben que venía con un plan de gestión que tenía una fecha de vencimiento. Llegó para hacer un trabajo muy puntual de ordenamiento de un organismo que no funcionaba como un fondo de pensión. Todavía no renunció, pero se filtró el dato, que ya fue consensuado con el Palacio de Hacienda, jefatura de Gabinete y ANSeS.

El sobrino del dueño de Ledesma aclara a quienes lo rodean que el memorándum de Qatar no tienen nada raro, sino que es un mecanismo para intentar atraer inversiones al país.

"No queremos vender acciones. De hecho, recibimos el FGS con un 12% de acciones y hoy estamos en 14%. Que hayamos podido vender el 25% de Telecom en u$s 1000 millones y no lo hemos hecho es la señala más clara que preferimos estar largo en acciones, ya que en los próximos 18 meses no tenemos ningún tipo de restricción de capital", suele contarle a sus interlocutores.

En enero se tomará vacaciones, ya que siente que cada año en la función pública equivalen a siete en la actividad privada. Blaquier revela a quienes lo rodean que está contento con la transformación que se logró, ya que antes no se tomaba ninguna decisión: sólo los poderosos instruían lo que se tenía que hacer, no les importaba la gente, no había un plan de carrera para los empleados, no había objetivos, no había benchmark, no había sistemas para valuar en forma diaria la cartera, se hacían colocaciones a tasas subsidiadas, y la nueva gestión Blaquier-Tamburini-Recalde logró dar vuelta todo eso, transmite siempre que puede.

Ahora, prevén invertir u$s 3000 millones en proyectos de infraestructura, ya que ven señales muy alentadoras, tanto de proyectos del sector público como del privado.

En tren de fomentar el mercado bursátil, el FGS apoyará los proyectos de emprendedores que salgan a la Bolsa, siempre y cuando tengan negocios interesantes y una mínima liquidez. Entienden que es una forma de diversificar la cartera del fondo, hoy muy concentrada en pocos nombres. Por ahora no lo hacen porque ven que es mucho más un problema de oferta que de demanda, al punto que tienen detectadas sólo cinco nuevas cotizantes para el año próximo en su radar, a quienes piensan financiar. Así lo pudo saber este diario de fuentes que pidieron no ser identificadas pero con conocimiento directo de la estrategia.

Para poder salir a Bolsa se necesitará una capitalización de u$s 600 millones y una oferta inicial de al menos u$s 300 millones, así que piensan contribuir como un inversor institucional más dentro del mercado para aportar liquidez, pero que no fije el precio ni nada por el estilo. En el fondo de la ANSeS apuestan que el 2017 será importante de la mano del MSCI, índice que debería recategorizar a la Argentina como mercado emergente (a más tardar en julio lo pueden anunciar), por lo que ya ven que se empezó a crear un ‘momentum‘ favorable.

Por lo pronto, el FGS siguió comprando acciones, no sólo de YPF: "El FGS tiene más apetito para nuevas emisiones de lo que el mercado argentino pueda darle, ya que tiene un rol clave en el largo plazo en el mercado de capitales doméstico", repiten puertas adentro.

En este sentido, quieren crear los incentivos para que empresas como Mercado Libre, que cotizan en la Bolsa de Wall Street, lo puedan hacer en el mercado doméstico, aunque son concientes de que todavía la Argentina tiene un largo camino para seguir reduciendo el riesgo país.