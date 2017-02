Tiempo de roadshow para Snap, la dueña de Snapchat

Evan Siegel y otros altos ejecutivos de Snap, la firma dueña de la aplicación de mensajería Snapchat, presentaron la compañía frente a cientos de inversores en Nueva York y respondieron preguntas sobre el crecimiento de usuarios, costos y desarrollo de la plataforma.



El salón del Mandarin Oriental en Manhattan era la segunda parada de un roadshow para la salida a Bolsa de la compañía, después de haber iniciado su bombardeo publicitario en Londres el día anterior.



Snap hace unos días propone una capitalización bursátil de entre u$s 16.200 y u$s 18.500 millones, excluyendo las acciones emitidas a los empleados. Allegados a la operación anteriormente habían comentado que el grupo apuntaba a una valuación de u$s 25.000 millones.



Todavía se espera que esta oferta pública inicial de acciones sea una de las más grandes del sector tecnológico en años y se la espera con ansiedad como barómetro del interés de los inversores por los "unicornios", es decir las compañías tecnológicas que han logrado valuaciones superiores a u$s 1000 millón antes de debutar en los mercados públicos.



En los últimos años fueron escasas las salidas a Bolsa porque las compañías podían recaudar sumas generosas y lograr valuaciones elevadas sin recurrir al mercado público.



El roadshow de Nueva York, que duró cerca de una hora, incluyó una presentación grabada en la que el CEO Spiegel y otros ejecutivos describían a la compañía, pero fue principalmente una sesión de preguntas y respuestas con él y el director de estrategia Imran Khan, ex banquero de Credit Suisse que trabajó en operaciones como la IPO (oferta pública de acciones) de Alibaba por u$s 25.000 millones.



"Nunca antes había estado en un roadshow donde no hay presentación y que consiste sólo de preguntas y respuestas. Casi esperan que uno haya mirado la presentación antes de concurrir" al evento dijo Sean Stiefel, administrador de carteras en Navy Capital. "Si se supone que el inversor promedio no es usuario de Snapchat -y es una suposición lógica-, es necesario explicar de qué se trata el producto. Estimo que la mitad de la sala no tenía Snapchat en sus teléfonos".



Stiefel también dijo que le sorprendió que no hubiera geofiltros para el evento, refiriéndose a las imágenes habitualmente coloridas que se pueden agregar a las fotos.



Los inversores que asistieron al roadshow de Nueva York describieron a Spiegel, de 26 años, como profesional y bien preparado.



Los representantes de la compañía recibieron preguntas sobre uno de los aspectos más polémicos del debut bursátil: las acciones vendidas no tendrán derecho a voto, lo que deja todo el poder sobre las grandes decisiones y designaciones en manos de los cofundadores Spiegel y Bobby Murphy, director de Tecnología. Algunos inversores dicen que por esa razón no participarán de la operación.



Snap escuchó otras inquietudes de los inversores incluyendo cómo competirán con Instagram, que es propiedad de Facebook y sobre la gravedad de la desaceleración del crecimiento de usuarios en el cuarto trimestre de 2016.



Snap, que perdió u$s 515 millones en 2016 porque subieron los costos, atribuyó el menor crecimiento de usuarios a problemas con los teléfonos Android, pero se produjo en el primer trimestre completo después de que Instagram copiara la función "Stories" de Snapchat. Otra aplicación de Facebook, WhatsApp, anunció la semana pasada que también está lanzando la función Stories, si bien la misma Facebook está probándola en Irlanda.



"El principal tema que se empeñan en ignorar es Instagram", dijo Stiefel. "La gente seguirá preguntándose cuánta participación de mercado están atrayendo. No tiene porqué ganar uno para que pierda el otro, dado el enorme tamaño del mercado, pero sí deben abordar cuál es su posición competitiva frente a Facebook".



Sin embargo, Stiefel dijo que a una valuación de entre u$s 18.000 y 20.000 millones Snap es interesante teniendo en cuenta la prolongada caída en otros medios.



"Eso no quiere decir que sean el próximo Facebook. No sé dónde estarán en 20 años, pero vale la pena comprar (a esta valuación) y ver si el management puede cumplir", dijo.



A Lawrence Haverty, administrador de carteras de Gabelli Funds, le sorprendió la cantidad de gente que asistió al roadshow de Nueva York. No quiso revelar si comprará acciones en el debut bursátil, pero le preocupa la valuación dadas las perdidas que registró la compañía y el tamaño de la oportunidad de negocio de Snap.



"En algún lugar acá hay un muro que está más cerca de lo que creen los optimistas", dijo. "No sé si esa pared está en la demografía o en los dólares de publicidad. Sus principales competidores [para los dólares de publicidad] son Facebook y Google, que son muy buenos en lo que hacen".



La mayoría de los usuarios de Snap tienen entre 18 y 34 años. Snap asegura en su video del roadshow que éste es un mercado al que quieren acceder los anunciantes porque los usuarios de ese grupo etario miran mucho menos televisión que otros.



Fred Baccanello, gerente de inversiones en Dominion Asset Management que asistió al roadshow de Londres, dijo: "no recibimos indicaciones o impresiones sobre cuándo la compañía será rentable. Lo que nos mostraron fue un plan de inversión".



El precio de las acciones se sabrá el 1º de marzo.



Traducción: Mariana Inés Oriolo