México advierte sobre el impacto global del colapso del Nafta

El colapso potencial del bloque económico del Nafta podría tener un enorme impacto global, advirtieron funcionarios mexicanos, conforme se preparaban para recurrir a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a temores de que Washington se separe del organismo de comercio global.

"Espero que el mundo entienda que lo que suceda con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o Nafta) va a tener un gran impacto sobre el resto del mundo", aseveró Ildefonso Guajardo, el ministro de Economía del gobierno mexicano.

"Nuestra afiliación con la OMC es nuestra red de seguridad", afirmó Guajardo, sin ocultar sus dudas de que EE.UU. respete las reglas de la OMC. "Según sus declaraciones públicas, EE.UU. no está muy convencido de los beneficios del multilateralismo", añadió.

"Es una importante llamada a la acción para el resto del mundo, esta situación va más allá de una disputa entre vecinos", dijo Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.

Donald Trump, el presidente estadounidense asumió el cargo con la política de "EE.UU. primero", que tuvo como primera consecuencia el retiro del tratado de 12 países de la cuenca del Pacífico negociado por su predecesor, Barack Obama, y en declaraciones de frustración en contra de los grandes déficits comerciales bilaterales que tiene con países como Alemania, México y China.

El hecho de que esté contemplando usar a su tercer socio comercial más importante para colapsar el orden comercial internacional es una señal de cómo han empeorado las relaciones bilaterales desde que asumió la presidencia.

Andrés Manuel López Obrador, un político de izquierda que lleva la delantera en las encuestas de la elección presidencial del próximo año, dijo que Trump trata a México "como basura". Muchos mexicanos han cambiado su imagen en el perfil de Facebook a una bandera mexicana en medio de una creciente oleada de orgullo nacional.

La posibilidad real de que el Nafta pueda deshacerse desenfocó un relación de 23 años, dada por sentada durante mucho tiempo por ambas partes. Las compañías agrícolas, que exportan más de u$s 39.000 millones bajo el Nafta, le escribieron a Trump para expresarles sus preocupaciones. Los analistas de seguridad señalaron que México podría rescindir su cooperación con las agencias de inteligencia estadounidenses si el gobierno se siente demasiado presionado.

Sin embargo, a diferencia del veto de viaje de siete países de mayoría musulmana que provocó una fuerte reacción de compañías estadounidenses y países alrededor del mundo, ninguna de las empresas importantes defendió a México de la misma manera. Las compañías de EE.UU., que invirtieron más de u$s 100.000 millones en México, están "evaluando" sus intereses: la reforma tributaria, los planes de infraestructura y el libre comercio", añadió Guajardo.

Se espera que la Casa Blanca le de al Congreso el aviso de 90 días para iniciar negociaciones con Canadá y México, ya que quiere comenzar las conversaciones del Nafta en mayo.

Mientras tanto, México prepara tratados bilaterales con Brasil, Argentina, Australia y Nueva Zelanda, y el gobierno dice que Singapur y Malasia son prioridades. México ya tiene acuerdos de libre comercio con 45 países, el mayor número de acuerdos en el mundo.

La crisis con el Nafta está forzando a México a enfrentar serias realidades como el estancamiento del crecimiento, de los salarios y de la productividad, junto con la corrupción y la impunidad legal. "Esto incrementa la urgencia por estimular la productividad y competitividad de México. Las reformas estructurales son muy importantes", dijo Carstens.

Hoy México tiene reservas por más de u$s 175.000 millones y una línea de crédito de u$s 80.000 millones del FMI.

"No estoy diciendo que esto no sea complicado, pero sí creo que tenemos la habilidad de sobrepasar los tiempos difíciles", dijo Carstens. "El problema es que no sabemos con certeza cuánto tiempo durará esta incertidumbre".