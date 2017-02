Las compañías chinas ahora invierten menos en bienes raíces fuera de sus fronteras

Las inversiones extranjeras en bienes raíces que concretaron las compañías chinas cayeron 84% el mes pasado como resultado de los controles de capital que adoptó Beijing para contener las adquisiciones en el exterior.

En un intento por detener la salida de capitales y aminorar la presión a la baja sobre el yuan, los reguladores chinos fijaron en los últimos meses una serie de restricciones a la formalización de acuerdos comerciales fuera del país. El gobierno tomó esta iniciativa después de que la inversión en activos no financieros creció 44% en 2016 a un récord de u$s 170.000 millones.

Los frenos están surtiendo efecto. La inversión extranjera en mercados no financieros cayó 36% en enero, comparado con el mismo mes de 2016, a u$s 7800 millones, según el ministerio de Comercio, después del descenso de 39% en diciembre.

Los datos de ese ministerio que reflejan el derrumbe de la inversión en propiedades se conocen después del alza general de 53% registrada el año pasado a un récord de u$s 33.000 millones, según información de JLL, un agente global de bienes raíces.

Cuatro agencias del gobierno incluyendo al ministerio de Comercio y el banco central informaron en diciembre que aplicarían un mayor control sobre las adquisiciones "irracionales" que se hagan en el extranjero en áreas como bienes raíces, hoteles, películas, cines, activos de entretenimiento y clubes deportivos. El mes pasado la Asociación China de Fútbol anunció normas nuevas que limitan las compras de jugadores extranjeros por parte de clubes chinos.

Al mismo tiempo, el principal regulador cambiario esta semana trató de tranquilizar a los inversores diciendo que China no "retrocederá" en su compromiso hacia la apertura financiera. Pan Gongsheng, director de la Administración Estatal Cambiaria, dijo que las operaciones extranjeras legítimas serán aprobadas.

China vendió dólares de sus reservas de divisas con el objetivo de limitar la presión a la baja del yuan provocada por la salida de capitales. Las reservas chinas en enero se ubicaron en su nivel más bajo en cinco años, según muestran los datos de la semana pasada.

Sin embargo, la caída de enero fue la menor de los últimos siete meses, otra señal de que los controles de capital tuvieron cierto éxito. Otros datos de ayer muestran que China elevó sus tenencias de bonos del Tesoro norteamericano en diciembre, poniendo fin a seis meses en los que hubo ventas de esos títulos.

En noviembre se informó que los funcionarios tendrían un mayor control sobre las adquisiciones de activos en el extranjero valuadas en más de u$s 10.000 millones; en el caso de las propiedades la restricción se aplicaría a partir de las operaciones superiores a u$s 1000 millones que realicen las compañías estatales; y también a partir de los u$s 1000 millones cuando el negocio adquirido sea diferente a la actividad principal del inversor.

Las últimas cifras del ministerio de Comercio no incluyen las compras de bienes raíces por parte de individuos, muchos de los cuales explotan vacíos del régimen chino de control de capitales para conseguir moneda extranjera.

Si bien el límite de divisas no cambió, los individuos ahora deben declarar detalles específicos sobre el destino de esos fondos. Los fondos sólo se pueden usar para gastos como turismo y compras, estudios en el exterior, cuidados médicos en el extranjero y servicios de consultoría. El gasto en bienes raíces y otras inversiones está explícitamente prohibido.

El formulario de solicitud de divisas también advierte que los compradores no pueden usar los cupos de moneda extranjera de otras personas.