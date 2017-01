Condenan a 100 personas por reclamos falsos en caso de derrame de petróleo de BP

Más de 100 personas fueron encarceladas por hacer reclamaciones falsas contra BP por derrame de petróleo.



La empresa pagó miles de millones de dólares en indemnizaciones por el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Cuando las disputas estaban en su apogeo en 2013-2014, la compañía emprendió una campaña pública contra lo que calificó de acusaciones "escandalosas".



Los datos, publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelaron que 311 personas habían sido condenadas en 2016 y 102 habían sido enviadas a prisión. Siete de ellas recibieron condenas de cinco o más años de cárcel.



Sin embargo, los abogados que representan a los demandantes argumentaron que el nivel de fraude fue bajo en comparación con el número de reclamaciones pagadas. El primer mecanismo de compensación de BP, el Centro de Reclamaciones de la Costa del Golfo, pagó a más de 220.000 demandantes, y para finales del pasado año, se habían pagado 153.000 reclamaciones más en virtud de un acuerdo concertado con los abogados de los demandantes en 2012.



Las acciones legales provocadas por el desastre disminuyeron, y sólo alrededor de 1000 casos permanecen activos.





BP anunció en julio que había calculado el costo total del derrame, dentro del que se incluyen sellar la fuga, recoger el petróleo, sanciones penales y civiles, daños e indemnización, en aproximadamente u$ 62.000 millones.



La primera vez que accedió al acuerdo de compensación en 2012 con los abogados de los demandantes, BP estimó que le costaría u$s 7800 millones. Para abril del pasado año, la cifra había aumentado a u$s 12.900 millones, y en julio, la compañía añadió otros u$s 5200 millones para cubrir las reclamaciones restantes.



En 2013, BP estimó que estaba pagando hasta u$s 100 millones por semana en reclamaciones fraudulentas.



Daniel Jacobs, de la Universidad Loyola Marymount en California dijo que muchas de las sentencias en el caso de fraudes para el cobro de indemnizaciones eran "excesivas", teniendo en cuenta los delitos.



Y añadió: "Mis estudiantes y colegas están perplejos ante la injusticia social inherente de encarcelar a más de cien personas por presentar reclamaciones falsas contra BP, pero no encarcelar ni a un sólo responsable del desastre".



El gobierno estadounidense persiguió casos contra cuatro empleados de BP relacionados con el desastre, pero ninguna de esas medidas resultó en penas de prisión.



Kurt Mix, un ingeniero que trabajó en la respuesta al derrame, se declaró culpable de eliminar una conversación de texto con un contratista sin la autorización de BP, algo considerado un delito menor.



En 2015, David Rainey, un ex ejecutivo de BP quien fue uno de los encargados de la respuesta al derrame, fue absuelto por un jurado de haberle mentido a un investigador federal en 2011.



Los cargos de homicidio involuntario contra los dos supervisores de BP en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon fueron retirados. Uno de ellos, Donald Vidrine, se declaró culpable del delito menor de violación de la Ley de Aguas Limpias. Robert Kaluza, el otro supervisor, fue sometido a juicio por el mismo delito y fue absuelto.