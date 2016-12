Tendencias que se imponen

- Bill Gates se suma a la carrera renovable

Liderados por el fundador de Microsoft, un grupo de millonarios (entre ellos, Jeff Bezos, de Amazon, y Jack Ma, de Alibaba) creó un fondo de capital de riesgo -el Dubbed Breakthrough Energy Ventures- que invertirá en el desarrollo de tecnologías emergentes vinculadas a la generación de energías limpias. Inicialmente, estará dotado con u$s 1.000 millones.



- u$s 130 millones para el Plan RenovAr

El Fondo Verde para el Clima aprobó el programa "Catalizar la inversión privada en energía sostenible en Argentina" por u$s 130 millones. Este será aplicado al otorgamiento de préstamos y/o garantías financieras a plazos de entre 15 y 18 años para los proyectos del RenovAr y será gestionado por el Grupo BID a través de Corporación Interamericana de Inversiones.



- Naciones vulnerables y 100% limpias

Durante la CO22 que se llevó a cabo semanas atrás en Marrakech (Marruecos), las más de 40 naciones pertenecientes al Foro de Países Vulnerables al Clima se comprometieron a fortalecer su accionar en contra del cambio climático, en lo que se incluye el esfuerzo por lograr que su abastecimiento energético sea 100% a partir de fuentes renovables, a más tardar, entre 2030 y 2050.