Precios que no paran de bajar

De acuerdo a un informe realizado, en forma conjunta, por la Frankfurt School of Finance & Management, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP), el promedio global del costo del MWh generado con energía solar fotovoltaica (silicio cristalino) cayó un 15% entre el segundo semestre de 2014 y el segundo semestre de 2015 (u$s 143 vs. u$s 122). Adicionalmente, en 2016, y según la consultora especializada Greentech Media, este costo se redujo un 33,8%.