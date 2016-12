La búsqueda de talento, aún incipiente

La gran diferencia respecto a otros años es que, ahora, el sector tiene perspectivas de volverse un actor relevante en el mercado energético argentino", dice Edgar Medinaceli, Managing director de Russell Reynolds Associates, cuando se le pide un panorama laboral del sector de las renovables. "Si las empresas confirman que hay una política de Estado permanente detrás de estos pasos iniciales, la demanda de profesionales crecerá fuertemente", agrega, aunque aclarando que esto será a partir de 2018. Por el momento, puntualiza, son muy pocas las búsquedas y, en general, están asociadas a temas de controlling o proyectos. Así como él, varios especialistas prevén que habrá búsquedas laborales atractivas.

"El sector de energía es estratégico para nuestro país y también uno de los rubros con mayores oportunidades, donde la Argentina evalúa posibles inversiones por más de u$s 20.000 millones", destaca Cristina Bomchil, directora Ejecutiva de Valuar, al tiempo que aclara que esto tiene que ver con el Plan RenovAr, "que le brinda un impulso

inusitado a las fuentes renovables".

Asimismo, detalla que, en su firma, realizaron varias búsquedas para este sector, "por ahora, dirigidas a reforzar las estructuras de las empresas que participaron en las licitaciones, sobre todo en las áreas administrativas y financieras". Esto tiene que ver con que las inversiones en activos, mejoramiento y optimización de maquinaria y equipos industriales precisan financiamiento, que, en muchos casos, provienen de bancos internacionales y otras agencias multilaterales de crédito, lo que "requiere ser conducida por profesionales conocedores de los más modernos instrumentos financieros, que, dada la situación de tan pocas inversiones en el país durante el Gobierno pasado, no fueron indispensables en las empresas".

En movimiento

Nacionales vs. extranjeros

"En estas últimas semanas hemos notado un creciente movimiento del sector", apunta Nicolás Rocha, gerente Ejecutivo de Michael Page. Y agrega que, "luego de las licitaciones realizadas, muchas compañías, tanto de energía como aquellas relacionadas a su proceso productivo, se encuentran analizando la demanda de perfiles que antes no existían".Eduardo Suárez Battán, director Ejecutivo de Suárez Battán & Asociados, estima que las búsquedas de ejecutivos apuntarán, en primer lugar, a CFO, directores de Ingeniería y Operaciones, y gerencia General. "Serán perfiles técnicos/ingenieriles principalmente, que deberán poner en funcionamiento estas ‘plantas generadoras’ y conectarlas al sistema eléctrico argentino", describe. El área de finanzas, detalla, también será clave "para mantener el cash flow controlado, y la disponibilidad de financiación a mediano y largo plazo"."Hay que diferenciar entre los distintos perfiles de profesionales que se requieren según sea la categoría de actividad", acota Carolina Buira, socia fundadora de Humanbrand. Por un lado, ubica a la rama de construcción e instalación, que incluye posiciones orientadas a la ejecución de plantas energéticas. Por el otro, aquellos que tienen que ver con los puestos de operación y mantenimiento de dichas plantas. Es por ello, continúa, que "los puestos más buscados están relacionados con la construcción e instalación, es decir, ingenieros civiles y técnicos con experiencia en proyectos", además de perfiles iniciales junior o semi senior y algunas búsquedas a niveles ejecutivos, pero que son más esporádicas.Genneia, una de las firmas del sector que tiene cerca de 20 procesos de selección en marcha, se encuentra en la búsqueda de gerentes de Proyecto (obra); especialistas eléctricos, civiles y mecánicos; y gerentes de Desarrollo de Proyectos (búsqueda de sitios, estudio del recurso eólico y solar), enumera Cecilia Russo, su directora de Recursos Humanos, quien señala: "La búsqueda de Genneia está orientada a ingenieros eléctricos, civiles y mecánicos; también queremos perfiles con formación técnica secundaria y técnicos con sólida experiencia en la industria eléctrica".En Saesa ya sumaron dos profesionales. Una administradora de empresas y un abogado, "para análisis e investigación de mercado y desarrollo de potenciales clientes", detalla su presidente, Juan Bosch. El año que viene, advierte, aumentar su staff dependerá "del rumbo que tome el mercado de privados" en renovables. "Pero, por nuestra actividad, hasta que la energía no se empiece a inyectar al sistema, no vemos necesidad de contratar nuevos empleados", completa.En palabras de Rocha, la demanda de talento se produce en dos direcciones: comerciales y para operaciones. Los primeros, detalla, "son perfiles técnicos, en su mayoría ingenieros, con gran entendimiento del producto y el negocio, comprendiendo la rentabilidad que tiene cada proyecto". Para el segundo caso, por su parte, se necesitará una variedad muy amplia de perfiles. "Suelen ser candidatos acostumbrados a trabajar por proyectos y con disponibilidad para radicarse en el interior del país", describe.En Humanbrand observan que algunas compañías tomaron la iniciativa de crear la posición de gerente o director de Sustentabilidad. "Los compromisos empresariales con el ambiente y los beneficios de negocio de las llamadas prácticas verdes han hecho de esta posición corporativa el puesto del futuro", subrayan al respecto. Para Buira, además, esto tiene que ver con que "la integración de estrategias que permiten ahorros de energía, optimización de materias primas y mejores precios para el consumidor final son procesos que impactan en la competitividad de cualquier firma".Al hablar del crecimiento que se registra en el sector, Buira agrega que muchas empresas comenzaron a buscar perfiles de gerentes, jefes o supervisores de Facilities, con experiencia en eficiencia eléctrica, residuos y cambio climático, entre otros."Los profesionales argentinos son, en general, bien valorados, pero el expertise en renovables es aún incipiente en comparación con el que existe en España, Dinamarca, Alemania o Estados Unidos. Aun contra otros países de la región, nuestro mercado está poco desa-rrollado", describe Medinaceli. De hecho, Russo comenta que, en los procesos de búsquedas que están llevando adelante, se toparon "con el problema de contar con pocos graduados en este tipo de carreras; quienes lo son, hoy están muy demandados por el mercado, y en una alta competencia por lo salarial y el desarrollo de carrera". Y cierra: "Si tuviésemos que marcar una debilidad dentro de estos perfiles, las encontramos en la formación en liderazgo y la gestión de personas"."Tenemos profesionales que son capaces de encarar este desafío, pero siempre vendrán ejecutivos de otras partes del mundo que tienen más experiencia en el armado y operación de estos nuevos parques eólicos y solares", explica Suárez Battán cuando se le pregunta por el talento local versus el extranjero en este rubro. Según estima, "será un complemento y empuje inicial de pocos años, ya que los argentinos tienen una alta capacidad de aprendizaje".En este sentido, añade: "Es probable que se pueda trabajar utilizando el know how de aquellos argentinos que estén en el país o hayan tenido experiencias internacionales". Otras tendrán que buscar talentos fuera del país para complementar el expertise local. "En todos los casos, será un interesante sector de industria para trabajar y desarrollarse en los próximos años", concluye Suárez Battán.Por último, Rocha señala que existen compañías que contratan candidatos que se de-sempeñan en el país (sobre todo locales, pero también extranjeros), así como también profesionales que están trabajando en el exterior. Y anticipa: "Muchos de los candidatos son argentinos que se fueron por no encontrar oportunidades laborales del sector en el país y ven con muy buenos ojos regresar".Déborah de Urieta