Vidal criticó a Massa por su audio filtrado

Comenzó la campaña: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, calificó ayer como "poco feliz" la comparación que el jefe del Frente Renovador, diputado nacional Sergio Massa, hizo entre el presidente Mauricio Macri y el ex mandatario Fernando de la Rúa, en un mensaje de WhatsApp filtrado en las redes sociales. En este contexto, la mandataria también consideró "inverosímil que exista espionaje político" como denunció el tigrense, uno de sus principales aliados en la legislatura provincial, luego de que se difundiera un mensaje en el que se escucha la voz de Massa diciendo: "Ya, salgan con el hashtag tuiteando #MacriRecortaIgualQueDeLaRua".

"No estoy de acuerdo con hacer política de esa manera, la comparación con De la Rúa es poco feliz, porque De la Rúa bajó 13% las jubilaciones", indicó Vidal, antes de agregar que con Macri "nunca se llevó a cabo" un recorte de ese tipo porque "el Presidente volvió hacia atrás" con esa medida.

Por otro lado, Vidal defendió la decisión presidencial de dar marcha atrás con lo acordado entre el Estado y el Correo al sostener que "decir la verdad cuando uno se equivoca no es una debilidad sino una fortaleza", al tiempo que advirtió que "es imposible pedirle a un gobierno que no se equivoque". En este contexto se quejó porque "hay tantos" dirigentes que "se escuchan hablar de que no estamos preparados que cometemos muchos errores", pero en el país "también tuvimos a los que tuvieron experiencia y así la dejaron a la Argentina, con un 30% de pobreza, aislados del mundo, sin crédito y sin generar empleo genuino desde hacia cinco años".