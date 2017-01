La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que “el período de la pesada herencia pasó” y asumió su responsabilidad en la gestión: “Me hago cargo de lo que hay hoy en la Provincia, me hago responsable”.

“Después de 8 años cada vecino sabe quién es Scioli, lo que prometió y no cumplió. No necesita que yo se lo diga. Ya tuvo su tiempo y su oportunidad. No comparto su gobierno y tengo profundas diferencias con él. Pero el periodo de la pesada herencia pasó y yo me hago cargo de lo que hay hoy en la Provincia, me hago responsable”, dijo en diálogo con Infobae.

Además, la gobernadora bonaerense reconoció que “adentro de la Policía todavía hay lugares de corrupción que no encontramos y que vamos a seguir encontrando” al señalar que “no se desarma de un día para el otro”. “No peleamos contra personas corruptas, peleamos contra un sistema que está corrupto”, agregó.

Consultada sobre la posibilidad de que Elisa Carrió sea candidata en la Provincia, dijo que tiene “muy buena relación” con ‘Lilita’, pero que prefiere que “los candidatos en la provincia sean el resultado de un debate de Cambiemos”. Aún así, aseguró: “Lilita ayuda en todo el país”.

Por último, sobre la polémica en torno a los $ 25.000 millones de coparticipación que la Nación decidió girarle, se limitó a decir que “el Presidente apoyó nuestro reclamo en la Corte”.