La oficina del primer piso de la Casa Rosada no le sentaba bien a Reyser. No tanto como el estudio que ocupa en el piso 8 de la Cancillería. Allí fue enviado en diciembre con el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Desde esta ubicación, Reyser, ex socio del fondo Southern Cross, con un paso por Cadal, tiene la misión de ir a la caza de capitales para concretar la "lluvia de inversiones" con las que Cambiemos pretende regar la economía local.