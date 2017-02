Un fiscal pidió que Cristina vaya a juicio oral por el caso dólar futuro

La ex presidenta, encaminada hacia su primer juicio oral y público

Cristina Fernández de Kirchner quedó ayer al borde del juicio oral y público en el caso denominado "dólar futuro", en el que fue procesada por administración infiel por, presuntamente, causar un perjuicio de $ 56.000 millones al Estado. Fue luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara que se elevara de instancia dicho expediente, al responder la "vista" que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar "completa" la investigación en la que, además de la ex mandataria, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros funcionarios.

La firma del dictamen de Taiano, de unas 100 páginas, es la instancia previa a que el juez Bonadio "corra traslado" a las partes para que manifiesten sus posturas, y en esa instancia pueden oponerse al pase a juicio, consentirlo o pedir su sobreseimiento. Según Bonadio, "Cristina hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas". Y añadió, en su momento, que "es impensable que una operación financiera de esta magnitud sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional.

Ni Cristina ni Kicillof apelaron el procesamiento de primera instancia y anunciaron públicamente su intención de que la causa llegue rápidamente a la etapa de debate. No obstante, difícilmente ello vaya a ocurrir antes de fin de 2017, según prevén en Comodoro Py. También están camino al juicio oral los ex funcionarios Miguel Angel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami.

Según la imputación, las operaciones de "dólar futuro" dispuestas en el final del gobierno de Cristina Fernández causaron a las arcas públicas un perjuicio del orden de los u$s 17.000 millones. De mediados a finales de 2015, con el kirchnerismo en el poder, el Banco Central vendió contratos a $ 10,80 por dólar para marzo y junio de 2016, fecha en la que, ya con el actual el Gobierno, el valor del dólar oscilaba los $ 15.

Taiano consideró que "las consecuencias dañosas para el patrimonio del BCRA" surgen de las pérdidas netas verificadas "en función de lo abonado por la entidad como consecuencia de los Contratos de Futuros de Dólar negociados entre los meses de septiembre y diciembre de 2015". Precisó que desde su directorio se "adoptaron las medidas necesarias para su consecución y dictaron las resoluciones que permitieron ampliar de u$s 10.000 millones a u$s 20.000 millones, en tan solo un mes, el límite de las posiciones abiertas de la entidad en los mercados de futuros de dólar". Y cerró: "En virtud de ello, el BCRA vendió u$s 13.415 millones en este tipo de contratos negociándolos debajo del precio".

En el kirchnerismo siempre consideraron que la causa dólar futuro es la más débil de todas las que se le adjudican en la Justicia a Cristina. De allí que la ex presidenta haya solicitado que se eleve a juicio oral y público, a través de un escrito que presentó en el juzgado de Bonadio "para esclarecer los hechos investigados de manera pública".