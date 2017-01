El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó ayer que la administración de Mauricio Macri apuesta a crear 300.000 nuevos empleos durante 2017 con un programa de pasantías para jóvenes que, argumentó, "no va en detrimento del derecho de los trabajadores".



"En Argentina hay un problema muy grave de acceso al empleo. Durante los últimos cinco años no ha crecido el empleo y tenemos que generar empleabilidad: hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, cuatro millones de trabajadores en la informalidad y un millón y medio de desocupados; ahí está nuestro desafío", consideró Triaca en diálogo con la radio Cadena 3.



Según el funcionario, esta iniciativa no deberá ser entendida como medidas para promover una flexibilidad laboral y consideró que "los argentinos necesitan mejorar su sistema productivo, capacitarlos y dar incentivos para generar puestos de trabajo: en ningún caso va a ser en detrimento de los derechos de los trabajadores".



"Con la baja de la inflación se ha podido recuperar el poder adquisitivo del salario", consideró, además, Triaca. Consultado sobre la resistencia que podría tener el concepto pasantía, Triaca explicó que en la historia reciente este tipo de medidas "se utilizaron sin control, de manera precaria, sin analizar el verdadero sentido que tiene que ver con la práctica formativa y la adquisición de conocimientos" en el ámbito laboral.



Por ello, el ministro consideró que de llevar adelante una política de pasantías se deberá imponer "mucho control" tanto del "Estado como de los gremios que participen en el proceso formativo".



"Hay que sacarnos todos los prejuicios", consideró Triaca a cuenta del objetivo propuesto por su cartera, de promover la creación de nuevos empleos ‘mejorando la calidad del trabajo". Al respecto, afirmó que "un objetivo que nos podemos poner" es cumplir con la creación de unos 300.000 puestos de trabajo durante el 2017, mientras que señaló que ya "empezó a desarrollarse" sectores como el agroindustrial y el comercial.



Triaca hizo estas declaraciones luego de que el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, confirmó que se planea el regreso del sistema de pasantías y hasta habló que incorporar o despedir a personal debería ser como "comer o descomer".



"La única forma de integrar la educación con el mundo del trabajo es con prácticas formativas", definió Ponte en "Radio Con Vos". El ex director general del Grupo Techint sostuvo que "la posibilidad de entrar y salir (del mercado laboral) hace a su esencia; es como comer y descomer".



"Si todos ellos no pueden tener una fluida presencia de aprendizaje en el mundo del trabajo y de las empresas, tampoco vamos a tener la posibilidad que aunque haya trabajo, de que haya empleabilidad sobre estas personas", defendió respecto a la posibilidad de instalar un esquema de pasantías o prácticas laborales.



También habló de "favorecer un blanqueo laboral aplicando después esquemas muy serios de fiscalización". Aseguró además que "el empleo no registrado en Argentina es un drama y para el Gobierno es un tema prioritario". Y que "la competitividad requiere costos razonables".



Por su parte, el economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina, calificó ayer de "excelente herramienta" el esquema de pasantías para facilitar el ingreso al mercado laboral de los jóvenes, según declaraciones a la agencia DyN.