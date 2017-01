Tras salir del cepo, Argentina logró tener en 2016 otra vez superávit comercial

Transcurrido un año del levantamiento de los controles en el mercado de cambio y la eliminación de las barreras para el comercio, en 2016 se registró un superávit en la balanza comercial de u$s 2128 millones. De esta manera, se volvió a tener un resultado positivo (al igual que entre 2000 y 2014), tras el déficit de u$s 2969 millones que se había registrado en 2015, según informó ayer el Indec.

En total, se exportó por u$s 57.737 millones durante el año pasado, un incremento de sólo un 1,7% frente a 2015. En cambio, las importaciones (vinculadas a la evolución del PBI argentino) cayeron un 6,9% y alcanzaron los u$s 55.610 millones.

El crecimiento de las exportaciones en 2016 se dio debido a incrementos de 17,7% en productos primarios y de 0,2% en manufacturas de origen agropecuario (MOA). En tanto, hubo caídas de 11,5% en combustible y energía y 6,6% en manufacturas de origen industrial (MOI).

A nivel de principales rubros, los mayores aumentos del acumulado del año respecto de 2015 correspondieron a cereales (aumento de u$s 2136 millones); productos químicos y conexos (u$s 335 millones); minerales metalíferos, escorias y cenizas (u$s 268 millones); grasas y aceites (u$s 267 millones); hortalizas y legumbres sin elaborar (u$s 262 millones); pescados y mariscos sin elaborar (u$s 240 millones) y tabaco sin elaborar (u$s 179 millones), principalmente.

Dentro de las manufacturas de origen industrial sobresalió la baja de 16,4% en automotores a u$s 5010 millones, de 10,7% a u$s 2246 millones, de piedras y metales precioso, entre otras. Estas bajas tuvieron una parcial compensación con el incremento de 8,1% en las ventas al exterior de productos químicos.

Sobre las importaciones, al comparar la evolución de 2016 respecto de igual período del año anterior cayeron 6,9%. Las compras de combustibles y lubricantes, bienes intermedios, y piezas y accesorios para bienes de capital cayeron un 30,7%, 14,4% y 10,8% respectivamente. Y aumentaron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros 33,5%, bienes de consumo 9,1% y bienes de capital 2,2%.

Sobre el aumento de las importaciones de bienes de capital en los 12 meses, las compras externas de estos excluido equipos de transporte cayeron 6,7% y las correspondientes a equipos de transporte industriales crecieron un 32,5%.

Debido a la composición del comercio exterior, el Mercosur fue en 2016 el principal socio comercial del país, pero el intercambio arrojó un déficit de 372 millones de dólares. La peor situación se dio con Brasil ya que el desequilibrio anual ascendió a los u$s 4640 millones.

En diciembre, puntualmente, se obtuvo un magro superávit de u$s 65 millones, el más bajo de todo 2016 (en el que además hubo 3 meses en los que se registró déficit). En diciembre de 2015 el rojo comercial llegó a u$s 1091 millones.

Durante el último mes de 2016, las exportaciones crecieron fuerte, un 34%, a u$s 4591 millones y, las importaciones, se mantuvieron casi estables (aumentaron un 0,2%) a u$s 4516 millones.

Las ventas al exterior desde el sector agropecuario explicaron que en diciembre las exportaciones aumentaran fuerte. Las de productos primarios más que se duplicaron (crecieron 119,9%). También aumentaron el resto de los rubros: manufacturas de origen agropecuario (MOA), 31,2%; combustibles y energía, 25,9%; y manufacturas de origen industrial (MOI) 10,1%.

Al analizar cómo evolucionaron los precios y las cantidades exportadas surge que en diciembre los precios internacionales crecieron sólo un 0,7%, mientras que las cantidades lo hicieron en un 33,1%. A su vez, los precios de las importaciones descendieron 3,3% y las cantidades aumentaron 3,7%.

Clasificadas por usos económicos, se observaron mayores importaciones de vehículos automotores de pasajeros (69,2%), bienes de capital (25,9%), bienes de consumo (9,9%); en tanto que se redujeron las compras al exterior de combustibles y lubricantes (-60,1%), bienes intermedios (-15,8%) y piezas y accesorios de capital (-7,7%).

En diciembre nuestros principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos. Con todos se registró déficit: con Brasil, de u$s 493 millones; con China, de u$s 647 millones; y con EE.UU., de u$s 299 millones.