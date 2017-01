Tras la embestida contra Lorenzetti, Carrió pone paños fríos y niega internas

La diputada oficialista y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que tiene "una relación excelente con todo el Gobierno" y negó que existan "desinteligencias" con el presidente Mauricio Macri. En el inicio del nuevo año y tras diversos cruces con el oficialismo en 2016, Carrió señaló que no quiere participar de "ninguna disputa interna" de Cambiemos.



"Desmiento en forma categórica cualquier desinteligencia con Mauricio Macri y el Gobierno y festejo las primeras Navidades y Año Nuevo con luz eléctrica de la última década", afirmó Carrió. En un comunicado dado a conocer luego de la difusión de un artículo en un matutino porteño que señalaba conflictos con el presidente Macri y otros integrantes de Cambiemos, la diputada subrayó: "Mantengo una relación excelente con todo el Gobierno y no deseo verme involucrada en ninguna disputa interna".



"Por supuesto que tenemos discusiones con funcionarios del Gobierno nacional, pero todos los debates se dan en el marco de un Gobierno de coalición, de la confianza política y el afecto personal", explicó.



La legisladora oficialista indicó además que no tiene "apetencias personales, ni ambiciones de cargo alguno" y que su "disposición es estar en donde mejor le sirva a la construcción de la República y a Cambiemos".



Carrió salió así al cruce de versiones que la enfrentaban con sectores del Gobierno por sus duras críticas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sobre quien planea iniciar un pedido de juicio político.



La semana pasada, la dirigente realizó una denuncia por el vínculo de una mutual con fondos de la AFA, en la que vinculó al presidente de la Corte Suprema. En esa presentación, lo acusó de estar vinculado a una cooperativa que habría hecho negocios poco claros con el intercambio de cheques vinculados a clubes de fútbol. Según consta en la causa, que investiga la jueza federal María Servini, las entidades cobraban de la AFA cheques diferidos y los cambiaban anticipadamente en mutuales amigas, dejando porcentajes altísimos en el camino.



También, resaltó que "es deber de la Justicia investigar en qué estado conducía" el presidente de la Corte cuando protagonizó un accidente de tránsito en la ciudad santafesina de Rafaela, luego de que falleciera el conductor de una motocicleta que había resultado herido en el hecho.



A lo largo de 2016, el primer año de gestión de Cambiemos, Carrió se diferenció en varias oportunidades de las políticas y propuestas del oficialismo, como la reforma del Ministerio Público Fiscal, los acuerdos con el Reino Unido por los vuelos y la exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, el aumento de tarifas y el blanqueo de capitales, entre otros.



Además, la diputada nacional sigue su combate contra el presidente de Boca Juniors y amigo personal de Macri, Daniel Angelici, y contra el primo del Presidente e intendente de Vicente López, Jorge Macri.