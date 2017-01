Stolbizer pone condiciones a la alianza con Massa: debe ser de partido a partido

La diputada Margarita Stolbizer puso condiciones a una eventual acuerdo electoral con el Frente Renovador de Sergio Massa, al señalar que si acepta una candidatura lo hará "por el GEN" y como aspirante a senadora nacional, dado que ya lleva cuatro mandatos como diputada. "Si soy candidata, será por el GEN y el Frente Progresistas, que discutirán en abril su política de alianzas. Pero no sé todavía si voy a ser o no", aclaró la legisladora.



Así, Stolbizer puso paños fríos a un acuerdo que gran parte de la dirigencia política daba por hecho, puesto que tanto ella como Massa deberán ahora conseguir que sus respectivas fuerzas aprueben una alianza electoral que no aparece natural para ninguno de los dos. De hecho, el Partido Socialista (que integra junto al GEN y otros espacios el Frente Progresistas) aún no se ha pronunciado sobre un posible acuerdo con el Frente Renovador, fuerza en la que a su vez hay algunas líneas que se resisten al acercamiento con el progresismo.



De todas formas, y como señal clara hacia las segundas y terceras líneas de los dos espacios, los dos dirigentes se mostraron juntos durante todo 2016 y ratificaron su compromiso de trabajo en común para 2017. "Nosotros tomamos decisiones discutidas. El tema es complejo así que vamos a dar toda una discusión en todos nuestros distritos para garantizar que sea el resultado de nuestro debate partidario", explicó al respecto la diputada en declaraciones a radio Con Vos.



Una alianza con el Frente Renovador, que arrastra un caudal electoral mucho mayor al del espacio progresista, le podría servir a Stolbizer como plataforma para apuntalar sus chances para convertirse en senadora nacional, habida cuenta de su desinterés por renovar su banca como diputada. "No voy a volver a ser diputada, porque llevo, si bien con interrupción en el medio, cuatro mandatos en total", subrayó.



Tanto Stolbizer como el resto de los diputados del Frente Progresistas, que incluye también al socialismo y Libres del Sur, votaron en la Cámara baja en coordinación con el Frente Renovador, salvo contadas ocasiones.



Cuando Massa y Stolbizer atravesaban una suerte de luna de miel, que incluyó un brindis de fin de año conjunto en la Cámara de Diputados, la discusión por la edad de imputabilidad de los menores que trajo a colación el gobierno nacional en los primeros días de este 2017 introdujo un motivo de discordia que generó rispideces en la relación.



"No se puede creer que la inseguridad se resuelve bajando la edad de imputabilidad. Los menores cometen el cinco por ciento de los delitos, y en el caso de los homicidios, menos del cinco", dijo la legisladora del GEN, diferenciándose de Massa, que desde hace años viene impulsando la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.



Además, Stolbizer denunció el "oportunismo" del Poder Ejecutivo por plantear este debate en un año electoral.