Sospechas y quejas de la oposición por la falta del aire

En una jornada en que la sensación térmica alcanzó los 40 grados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, antes de la lluvia, diputados de todos los bloques opositores se quejaron insistentemente ayer por la falta de aire acondicionado y agua fresca en la sala C del anexo de la Cámara, adonde expuso el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

"Me informan que el aire no está funcionando", comunicó el presidente de la comisión de Comunicaciones, Juan Brügge, ante los reclamos. El calor en la sala era agobiante.

Varios creyeron ver en la situación una estrategia del oficialismo para apurar el debate. "Parece que quieren que nos vayamos rápido", observó el peronista José Luis Gioja.

También llamó la atención la ausencia de los taquígrafos. "Lamentablemente desaparecieron los taquígrafos", observó Rodolfo Tailhade, del PJ-FpV. "Pero hay video", alertó.