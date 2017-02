Sin nombrar a Gómez Centurión, la UCR acordó con Macri evitar internas

El asado en la quinta de Olivos de la cúpula de la UCR no calmó el ánimo de algunos de sus correligionarios. Mientras el titular del radicalismo, José Corral, reconoció ayer que hay sectores del centenario partido que se sienten incómodos con el gobierno de Cambiemos, su antecesor en el cargo el ex senador Ernesto Sanz expresó que las próximas elecciones legislativas tendrán como tema central la disputa entre los modelos kirchnerista y macrista.

Sin menciones en la cena con Mauricio Macri a la polémica desatada por las declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, otros radicales como Ricardo Alfonsín continuaron ayer con las quejas por el ex carapintada.

Luego de visitar la quinta presidencial, Corral reconoció ayer que en el radicalismo hay "distintas miradas" sobre el Gobierno, al indicar que "están los que están cómodos dentro de Cambiemos y quienes no lo están tanto". El intendente de Santa Fe analizó: "Por suerte este domingo no son las elecciones, son en octubre, que va a haber algunos signos de recuperación (de la economía)".

Entre los que no están tan cómodos en Cambiemos, de convalecencia en un post-operatorio, Alfonsín escribió en su Facebook: "Me preguntan a veces por algunas de las diferencias que tenemos con el PRO. Una de ellas tiene que ver con Gómez Centurión. Estoy tan en las antípodas de su pensamiento que nunca hubiera podido designarlo como funcionario". Y sobre la reunión en Olivos, que se reeditaría en los próximas días con la Coalición Cívica como invitada, el diputado reprochó que "la estrategia electoral y las candidaturas del partido no las designará ninguna cumbre".

A su vez, Corral comentó que la conclusión a la que llegaron en la sobremesa es que están "convencidos que hay que llevar el mensaje de que vale la pena seguir con el camino que emprendió el país desde diciembre de 2015". "Hay que trasmitir cuál es la gravedad de la situación y decir cómo se va saliendo", insistió con la "pesada herencia"; antes de resaltar que Macri recibió "el país al borde de un colapso financiero y una hiperinflación". Por su parte, Sanz, en línea similar, buscó mantener a la gestión anterior como contrafigura, al aseverar que en las elecciones legislativas de este año se volverán "a poner en juego" dos modelos de país entre el kirchnerismo y Cambiemos, y estimó que la ciudadanía volverá "a ratificar" el proyecto oficial.

El mendocino aseguro que Macri "está domando el potro en la Argentina y domar el potro en el país no es una cosa menor", para luego destacar que en Cambiemos "hay un profundo clima de unidad", aunque reconoció que en algunos distritos pueda haber "competencia" en las PASO de cara a los comicios de medio término. Eso es algo que en la Casa Rosada tratan de evitar, incluso en la Ciudad donde la UCR porteña integra ECO. En esa línea, el titular del Consejo Nacional de PRO, Humberto Schiavoni, sostuvo que en el asado se acordó que el frente Cambiemos debe llegar a las elecciones de octubre "lo más ordenadamente posible en cada uno de los distritos", aunque tampoco descartó que algunas candidaturas se diriman en las PASO.