Schmid: falta de resultados y Ganancias explican la salida de Prat-Gay

Juan Carlos Schmid, secretario general de Dragado y Balizamiento y uno de los triunviros que conduce la CGT, especuló sobre las razones que habrían determinada la salida del Gobierno del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay: “Las predicciones en materia económica que se habían anunciado a lo largo de este año no se dieron y me parece que eso ha pesado a la hora de tomar decisiones‘.

‘Había algunos indicios y todos hemos sido testigos de los encontronazos públicos entre algunos integrantes del equipo económico”, agregó el dirigente cegetista en una entrevista en Radio Del Plata, en el programa “La vuelta de Zloto”.

Schmid también aventuró que ‘es posible que el desenlace por Ganancias haya influenciado en la salida de Prat-Gay del Gobierno‘.

En este punto, el dirigente se explayó: ‘Alrededor del tema ganancias, algunos miembros del gabinete se mostraron sorprendidos del proyecto, que había sido enviado al parlamento y que ni ellos mismos conocían. La sorpresa se convirtió en una mueca de desagrado, a nadie le gusta estar negociando con otro actor de peso y que se desconozca lo que se está promoviendo‘.

‘Nosotros lo fuimos a ver a Pichetto, hace siete meses atrás, y le dijimos que si no contemplaban las demandas del sector del transporte no iban a pasar sin conflicto. Después, ya más cerca con el proyecto, esto se lo dijimos al mismo Alfonso, que estuvo reunido con nosotros, con la cúpula de la CATT, con la presencia de Triaca y Dietrich. Y obviamente yo también se lo manifesté claramente a Sergio Massa. De modo tal que, cuando realizamos las asambleas informativas, que muchos calificaron de extorsivas, era porque necesitábamos tener precisiones, no nos olvidemos que ese fue el origen de muchos conflictos con la etapa anterior‘, dijo.