Rossi rechazó las denuncias de Defensa

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó la Campaña Antártica de Verano que el Gobierno presentó oficialmente esta semana y se desligó de las acusaciones que desde la cartera que hoy dirige el radical Julio Martínez le lanzaron por el supuesto pago de sobreprecios al Mercado Central para la compra de víveres destinados a la última expedición al polo sur.

Rossi advirtió que el Gobierno "no podrá garantizar el regreso" de la totalidad de los residuos producidos en las bases, por lo que alertó que el país podría recibir "sanciones internacionales" por incumplir el Protocolo Ambiental del Tratado Antártico, que conmina a los países a remover los residuos allí generados.

El ex funcionario relativizó la concreción de esta campaña antártica con "medios propios", tal cual fue presentada la actual expedición, y aseguró que la concreción de las tareas en las actuales condiciones "es consecuencia inevitable de fracasos políticos y administrativos" para la contratación de un rompehielos y un buque polar.

Sobre la denuncia por sobreprecios, Rossi evaluó que tanto Martínez como su secretario de Logística, Walter Ceballos, "intentan tapar con falsas denuncias las ineficiencias propias", y "saben que el Ministerio no tuvo la menor responsabilidad en la elección de proveedores y en la fijación de precios de alimentos y víveres adquiridos a través de los convenios interadministrativos con el Mercado Central".

Las actuales autoridades de Cancillería y de Defensa habían destacado que la actividad argentina en el continente blanco se desplegará con equipamiento perteneciente a las Fuerzas Armadas y con una reducción de los costos del 40% respecto a la última campaña preparada bajo la gestión Rossi, sin recortes en la actividad científica.