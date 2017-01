Reubicaron a casi todos los comisarios de la nueva Policía

El gobierno porteño dispuso la reubicación de 51 de los 54 responsables de las comisarías porteñas y de los titulares de las ocho circunscripciones en las que está dividida la ciudad de Buenos Aires. Apenas tres comisarios quedaron en la misma seccional, mientras que 34 fueron rotados y unos 17 subcomisarios pasarán a dirigir dependencias.

La decisión de recambio fue tomada por el flamante jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, y las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que encabeza Martín Ocampo. En un breve comunicado, se detalló que, de esta manera, "se comienza el año y la gestión de la Policía de la Ciudad con nuevas autoridades en todas las comisarías". La decisión, aunque trascendente, se enmarca en un proceso habitual que cada año afectaba la conducción de las comisarías de la Federal. Hace un año, el comisario general Román Di Santo, entonces a cargo de la fuerza, dispuso el recambio de autoridades en 29 de las 54 seccionales porteñas.

Los únicos jefes que se mantienen en las mismas dependencias son el subcomisario José Luis Martinelli, quien desde el 15 de noviembre está en la décima seccional, y los comisarios Cándido Hollmann, a cargo de la 37ª, y Juan José Olivi, que el 26 de diciembre se hizo cargo de la comisaría 38ª tras los reclamos de seguridad de los vecinos de Flores por el crimen del joven Brian Aguinaco, y que derivó en la salida del jefe Alejandro Attili.

Conocidos los cambios, el legislador del bloque Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera, sostuvo que el recambio de jefes policiales "no es una reforma" sino apenas un recambio de nombres. "La cero tolerancia a la corrupción policial que prometió Rodríguez Larreta no se cumple con estas designaciones de los que no se conocen su patrimonio ni declaración jurada", aseguró.