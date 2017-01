Régimen laboral preocupa al sector de los arándanos

El área de Economías Regionales de la CAME advirtió ayer al Gobierno que las modificaciones en el régimen laboral para el sector de arándanos perjudicará al conjunto de la producción local.

La CAME criticó dos resoluciones que introdujo la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y pidió respetar la disposición original de la AFIP respecto del sector.

Fue a través de notas dirigidas a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Agricultura, Ricardo Buryaile, donde se cuestionó que la CNTA fijó "un mínimo de 25 kilos por jornal para los trabajadores de la cosecha de arándanos que incrementan los costos en un 60% aproximadamente con respecto a la pasada zafra".

Se trata de una medida contraria a lo dispuesto el 26 de diciembre último por la AFIP, al determinar el Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT) en uno cada cinco hectáreas y la extensión horaria diaria equivalente a 40 kilos cosechados.

"De convalidarse esta modificación, frenará el repunte que el sector de arándanos viene experimentando", sostuvo la CAME.